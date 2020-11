Dimitrov: Mi smo Makedonci koji govore makedonski jezik

SKOPLJE – Želimo članstvo u EU, ali ne pregovaramo o tome ko smo i kojim jezikom govorimo. Mi smo Makedonci koji govore makedonski jezik, izjavio je u ponedeljak zamenik premijera Severne Makedonije za evropska pitanja Nikola Dimitrov.

On je istakao da je to suvereno nacionalno pravo i dodao da je Bugarska, kada je priznala Makedoniju, prihvatila, između ostalog, i to njeno suvereno pravo.

(Tanjug)

