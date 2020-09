Djukanović: DPS spremna da ide u opoziciju, saradjivaću sa novom vladom

Predsednik Crne Gore Milo Djukanović rekao je da je Demokratska partija socijalista (DPS) spremna da bude najjača opoziciona partija i da će se kao predsednik države držati ustavnih ovlašćenja kada je u pitanju nova vlada.

On je u intervjuu za austrijsku ORF televiziju rekao da je DPS prihvatila nezvanične rezultate izbora i da nemaju očekivanja da će konačni biti drugačiji.

„Što se tiče formiranja vlade, kao što znate, to je sada posao koji tek treba da počne. Videćemo da li ova tročlana koalicija, koja je osvojila 41 mandat, zaista može da ostvari takav nivo programske i političke bliskosti da formira vladu i da preuzme odgovornost za vršenje izvršne vlasti u Crnoj Gori“, rekao je on.

On je dodao da je DPS spremna da bude odgovorna najjača opoziciona partija koja će, kako je dodao, u narednom periodu kao i do sada voditi računa o strateškim nacionalnim interesima.

„Dakle, o gradjanskoj državi Crnoj Gori, o multietničkoj demokratiji u njoj i o evropskom putu daljeg razvoja naše zemlje“, rekao je Djukanović.

Govoreći o incidentima u Pljevljima za koje opozicija optužuje DPS, i tvrdnje da izborne komisije hoće da menjaju ove rezultate kroz ponavljanje izbora, Djukanović je kazao da spekulacija nikad nije nedostajalo na političkoj sceni Crne Gore.

„I sada, kada su ovi izbori u pitanju, postojala je spekulacija kako će Demokratska partija socijalista braniti vlast svim sredstvima, nezavisno od izborne volje gradjana. Kao što vidite, od toga nema ništa. Nije naša opcija da bilo kakvim postizbornim inženjeringom, dakle poništavanjem izbornih mesta i ponovnim glasanjem, dovedemo u pitanju ono što je za nas neupitna demokratska činjenica“, rekao je on.

Govoreći o kohabitaciji buduće vlasti imajući u vidu da on ostaje predsednik, Djukanović je kazao da se nije mešao ni u rad ove vlade, koja je bila bliska njemu, pa neće ni u rad buduće.

„Imam svoja ovlašćenja, imam legitimitet, jer sam pobedio u prvom izbornom krugu sa 54 posto. Prema tome, shodno političkoj kulturi i iskustvu koje imam, spreman sam da obavljam svoj posao u interesu države Crne Gore i njenih gradjana, da saradjujem sa ljudima koji drugačije misle, u nadi da će i oni, uprkos toj prethodnoj retorici koju su imali, slediti ono što je neki strateški kurs daljeg razvoja Crne Gore“, rekao je Djukanović.

Govoreći o ikonografiji tokom proslave pobede od strane opozicionih stranaka kada su se uglavnom vijorile srpske zastave i pevale srpske pesme, on je rekao da to iznenadjuje samo one koji su beznadežno neupućeni.

„Ko god je našao makar malo vremena da osmotri šta se dogadja u regionu Zapadnog Balkana, morao je upravo to očekivati. Mi već nekoliko godina upozoravamo svoje evropske, evroatlantske partnere, ukupnu javnost, da se ne samo u Crnoj Gori, čak usudjujem se da kažem ponajmanje u Crnoj Gori, ali u regionu u celini, i dalje oštro konfrontiraju dve vizije budućnosti. Jedna je ta koju je negde predvodila Crna Gora u regionu, i koju i dalje predvodi. A to je vizija evropske budućnosti regiona Zapadnog Balkana“, rekao je on i dodao da im je u tom smislu potrebna EU i NATO.

On je rekao da „nasuprot toj viziji budućnosti imamo drugu, to je ona vizija koja želi da obnovi sve one konzervativne i retrogradne politike koje smo imali prilike da gledamo početkom 90-ih godina.“

„To je politika ekstremnog nacionalizma, to je politika koja pretenduje da menja granice na Balkanu, da umesto aktuelne konfiguracije Balkana dobijemo tri proširene velike države na prostoru Balkanu. To je ona politika koja je 90-ih godina dovela do rata u kojem je izginulo blizu 150.000 ljudi“, rekao je crogorki predsednik.

Djukanović je kazao da je danas „kao što vidimo, oživeo velikosrpski nacionalni projekat.“

„Taj projekat pretenduje da obezbedi neku kompenzaciju Srbiji za izgubljeno Kosovo i naravno da je tu Crna Gora prva željena meta velikosrpskog nacionalizma. To valjda svi jednako dobro čitamo, nije niko neobavešten“, rekao je on.

(Beta)

