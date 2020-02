Djukanović: Nemam zajednički biznis sa Vučićem

Crnogorski predsednik Milo Djukanović izjavio je večeras da su njegovi odnosi sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem lišeni bilo kakve misterije i odbacio ocene da sa njim ima zajednički biznis u projektu Beograd na vodi.

„Ova pitanja ne mogu biti tretirana kao agenda ličnih odnosa izmedju mene i Vučića. To da Vučić i ja imamo zajednički biznis je potpuna besmislica lišena bilo kakvog utemeljenja, to je još jedna izmišljotina. Naši odnosi su civilizovani sa mnoštvom razlika. Pokušavamo da doprinesemo mogućim odnosima, odnosno doprinosimo regionalnoj stabilnosti“, istakao je Djukanović.

On je dodao nikada nije pristao da udje u ulogu neprijatelja Srbije koliko god su se sa raznih adresa trudili da ga u to uvuku, kako je rekao iz prostog i sebičnog razloga, jer će Crnoj Gori kao susednoj državi biti dobro ako je i Srbija stabilna.

Kako je dodao, iznanadjen je intenzitetom povampirenja ’90-tih.

„Brine me to što vidim u Srbiji. Brine me sa najboljim pobudama. Hoće li Srbija izaći iz tog velokosrpskog nacionalizma to ostavljamo njima, mi štitimo svoj imunitet i ne dozvoljavamo da nas ugroze“, poručio je Djukanović.

On je dodao da je odluka Milorada Dodika da na sednici Predsedništva Bosne i Hercegovine ne da saglasnost na njegovu posetu toj državi „paradna“ i da ne tangira ni njega lično ni Crnu Goru.

„To govori o jednom ozbiljnom problemu u kojem se nalazi država Bosna i Hercegovina. To kod mene ne budi nikakav gnev, samo produbljuje brigu. Trebalo bi videti šta se može uraditi da BiH postane funkcionalnija. Mnogo je paradnih odluka kojima se pravi predstava za domaću javnost, ali se zaboravlja da te predstave koštaju“, naveo je Djukanović.

Djukanović je kazao i da je medijska kampanja u Srbiji prema Crnoj Gori u odnosu na Zakon o slobodi veroispovesti bila gora od one za vreme Miloševića „sa svim ‘Odjecima i reagovanjima'“.

„Za vreme Miloševića su mediji bili Vašington post u odnosu na ovo što danas imamo“, rekao je on.

Kako je dodao, mediji u Srbiji, kao i državama u regionu, pate od manjka profesionalizma, od komercijalizacija i od poslušnosti prema donosiocima političkih odluka.

„Sve nas zajedno brine da su te aktivnosti, ne samo naišle na razumevanje, nego su i podsticane sa visokih državnih adresa. To jeste za zabrinutost. Crna Gora je zrela i razvijena da može sebe štiti od takvih ataka, iako su ostale ozbiljne deonice institucionalnog razvoja pred nama“, rekao je on.

(Beta)