Đukanovic odgovorio na optuzbe Knezevića, kritika novinara

PODGORICA – Predsednik Crne Gore Milo Đukanović odbacio je danas optužbe koje je proteklih sedmica na njegov račun izneo predsednik Atlas grupe Duško Knežević, uz zamerku medijima da su njegove tvrdnje bez argumenata olako prenošene.

„Moje očekivanje je bilo da i vi nešto uradite. Tužilaštvo radi svoj posao, ali je ovde reč o odnosu medija prema optužbama koje se tako lako iznose bez argumenata’, kazao je Đukanović novinarima nakon razgovora sa albanskim predsednikom Iljirom Metom.

Kao apsolutno netačnu je odbacio tvrdnju da je kuća, kraj vile Gorica, o kojoj se u javnosti govori u njegovom vlasništvu niti je, kaže, ikada sa Kneževićem razgovarao na tu temu.

“Netačno je da je ta kuća u mom vlasništvu. Netačno je da smo ikada on i ja mogli razgovarati na tu temu, a njegov je umišljaj da smo prijatelji. On nikada nije bio deo toga kruga”, istakao je Đukanović, uz opasku da je očekivao od medija malo više istraživačkog novinarstva o ovom slučaju.

Kako je dodao, sve što je stekao u Crnoj Gori stekao je vrlo regularno i legalno.

„Između ostalog sam napuštao državnu politiku i bavio se biznisom i mediji su pisali da sam od tog posla stekao određeni kapital, ali je sve bilo legalno. Ne pristajem na to da me ovaj ili onaj medij stavlja u kategoriju nepoželjnog vlasnika nekretnine ili bilo kog biznisa u Crnoj Gori“,kazao je Đukanović.

Iznoseći, kako je rekao, jedinu istinu u vezi sa pomenutom kućom, Đukanović je rekao da mu je vlasnik u jednom razgovoru ponudio da mu je proda, ali da je on to odbio ne isključujući mogućnost da je jednog dana ipak kupi.

„Ne mislim da bi zbog toga trebalo da budem diskriminisan. Ako budem stekao kapital koji želim da steknem na bazi valorizacije mojih kompanija, tada ću razmisliti da li će to biti moj izbor’, rekao je Đukanović, preneo je Radio Antena M.

Đukanović se osvrnuo i na optužbe Kneževića da svi biznismeni koji posluju u Crnoj Gori moraju da doniraju DPS-u novac.

„Knežević je imao mogućnost da pomogne onu politiku za koju je smatrao da će doneti dobrobit i njemu tu ne verujem u altruizam. To su radili mnogi poslovni ljudi i to nije sporno. Verujem da nisam jedini i da to nije iskustvo ljudi koji se bave samo političkim partijama, da imamo više ograničenja u tim propisima, više nego što je poželjno“, rekao je Đukanović i založio se za transparentnije stranačko finansiranje.

Kako je ocenio Đukanović, „ovde imamo problem sa čovekom čiji su interesi povređeni i koji misli da može pobeći od pravde.“

„Deo mentalitetske matrice Crne Gore jeste da ljudi vole da se približe vlasti. To se radi iz određenih interesa. Neko je, poput Kneževića, želeo da bude amnestiran. Ne sećam se da je neko nekad ostvario taj cilj, zbog toga je nervozan i želi da pobegne od pitanja pravne odgovornosti. Da ste želeli da se bavite istraživačkim novinarstvom trebalo bi da mu postavite pitanje koji to biznis neko želi da mu otme“, naveo je Đukanović.

O snimku na kojem se vidi kako Knežević daje kovertu Slavoljubu Stijepoviću i u kojoj tvrdei da je bilo 100.000 eura, pored kojih je dao još 100.000, Đukanović kaže:

„Knežević je je dao koliko je dao, a Stjepović je dao izjavu tužiocu. Niti Stjepović, ni ja, ne bismo smeli biti neodgovorni da obaveštavamo javnost, ali vam sa sigurnošću mogu reći da je neistina da je iznos novca bio 200.000, niti da se on prethodno konsultovao sa mnom“, rekao je Đukanović.

Upitan kako misli da utiče na percepciju javnosti činjenica da je Knežević nedostupan državnim organima, a i Svetozar Marović, Đukanović je kazao da je za javnost važno da zna da izuzetih od zakona nema.

„Svako mora biti odgovoran za ono što je uradio. I to se događa, kao što pretpostavljate da ne organizuje država određene procese na kraju kojih pomaže ljudima da izbegnu služenje kazne za ono što su učinili. Crna Gora u slučaju Marovića uradila je sve što je mogla, a priprema sve što je u ovom trenutku potrebno za Kneževića“, naveo je crnogorski predsendik.

