Djukanović: Priča o verskoj imovini nije dogovorena sa Vučićem, Irineju poručujem Pišite …

Predsednik Crne Gore Milo Djukanović odbacio je ocene da je priča o verskoj imovini pokrenuta u dogovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i dodao da na komentare patrijaha Irineja koje iznosi povodom tog zakonskog rešenja može da odgovori samo rečenicom – Pišite mu pamet.

„Ne može biti govora ni o kakvoj manipulativnoj politici u koprodukciji Djukanović – Vučić. Dakle, u ovom konkretnom slučaju. Nema govora o tome. Ovde se radi o, rekao bih, namernom nerazumevanju odredjenih beogradskih medijskih i političkih krugova. Ono što su htenja i ono što su projekti države Crne Gore u pokušaju manipulisanja crnogorskom državnom politikom“, rekao je Djukanović u intervju za Televiziju N1.

Upitan da li je pitao Vučića o kampanji koja se protiv njega vodi povodom Predloga zakona o slobodi veroispovijesti od strane srpskih zvaničnika i srpskih medija, Djukanović je odgovorio odrično.

„Prosto zato što bih to smatrao svojom slabošću. To bi značilo da to na neki način mene tangira ili ugrožava. Ne. Hoćete da se vratimo najmanje 10 puta tokom moje političke karijere, koja je samim tim veoma duga, da smo imali jednako prljave kampanje protiv Crne Gore i protiv mene lično, kao i sada. Jednako prljave kampanje. Užasno prljave, neutemeljene kampanje. Je li to na neki način ugrozilo mene, je li to ugrozilo neki crnogorski nacionalni interes. Ne. To je osnovni problem onih koji misle da na takav način mogu razgovarati sa Crnom Gorom i sa mnom“, rekao je on.

On je kazao da se Srpska pravoslavna crkva protivi predlogu Zakona o slobodi verospovesti jer bi da sačuva ono što je otela od Crne Gore.

Dodao je da Crna Gora ne otima crkvenu imovinu, navodeći da su optužbe zvaničnika Srbije i SPC „gruba politička manilupacija“.

Država je, po njegovim rečima, bila vlasnik imovine koju je do 1918. godine koristila autokefalna Crnogorska pravoslavna crkva (CPC).

Na pitanje da li očekuje da će Carigradska patrijaršija priznati autokefalnost CPC, Djukanović odgovara da bi ga iznenadilo da bude išta drugačije.

„Naravno da očekujem, jer bi me iznenadilo da se razmišlja drugačije. Ponavljam, bilo bi to suprotno kanonskom pravu, bilo bi suprotno temeljnom principu etnofiletizma. Kao što smo 1918, podsećam Vas, ostali bez države, pa nakon toga, bez obzira što je bilo nasilno, logično, 1920. ostali smo bez crkve. 2006. godine su se promenile okolnosti. Crna Gora je nezavisna država. U skladu sa ovim principom koje sam vam pomenuo, dakle organizacija Pravoslavne crkve prati organizaciju države“, kazao je Đukanović za N1.

Na pitanje da li je izjavu patrijaha Irineja, koji je rekao da ono što radi Djukanović nisu radili ni Turci ni komunisti i koji mu je poručio da je poturica gori od Turčina, doživeo kao uvredu, Djukanović je rekao da uvredu može doživeti od čoveka čiji intelektualni potencijal respektujete.

„Ja sam već komentarisao ranije izjave srpskog patrijarha, i zadržaću se sa samo jednom kratkom opaskom. Pišite mu pamet“, rekao je on.

Komentarišući izjavu člana Predsedništva BiH Milorada Dodika da delovi Crne Gore treba da se ujedine sa Srbijom i Republikom Srpskom, Djukanovoć je rekao da se radi o izjavama koje podsećaju na devedesete.

„Toliku glupost ne bi sebi dozvoli ni lideri velikosrpskih partija u Crnoj Gori jer bi znali da je to izdaja države. Došao sam do saznanja da je Dodik i sam protestovao protiv nedovoljno precizne interperetacije te svoje misli. Ako je ta misao tačno interpretirana ona je duboko protiv nacionalnih intersa Crne Gore“, kazao je Djukanović i istakao da je Dodik uoči referenduma aktivno pomagao afirmisanje ideje nezavisnosti Crne Gore.

„Naši odnosi su bili intenzivniji. Gledamo se redje, ali se gledamo. Naši odnosi su danas odnosi uvažavanja. Ne dopada mi se retorika, iako ne ugrožava Crnu Goru uključujući i te mape koje je Dodik navodno definisao. Neprijatno mi je da to čujem jer me vraća u devedesete“, kazao je on.

Na pitanje koliko je njegovo bogatstvo, Đukanović je rekao da ima para onoliko koliko ima normalan čovek koji se bavi njegovim poslom.

„Ima tu i zlata i imovine, ali to neko precenjuje kao bogatstvo. Odavno sam spoznao mudrost da nikako ne mogu spavati u dve kuće, niti se voziti u dva aviona, niti ću biti srećan nakon smrti zato što iza mene ostaje neko bogatstvo. Sve ono što je ostvareno za moga mandata mene ispunjava toliko da ne postoji cifra za koju bi to ustupio“, rekao je on.

