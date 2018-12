Đukanović: Srbija zaoštrava odnose sa Crnom Gorom, protiv sam zabrane ulaska srpskim …

Crnogorski predsednik Milo Đukanović izjavio je da ne podržava da se srpskim intelektualcima zabrani ulazak u Crnu Goru, kao i da su se odredjeni krugovi, uključujući i nosioce državne vlasti u Srbiji, veoma trudili tokom poslednih godinu dana da zaoštre odnose sa Crnom Gorom.

„Ja ne mislim da se na taj način brani integritet, državni, nacionalni, kulturni, bilo koje države, uključujući i Crnu Goru. Na taj način možete samo dati veći značaj nekim marginalcima nego što bi ga ikada dobili. Šta bi u političkom, javnom, životu Srbije i Crne Gore značio izvesni Raković, ili Mirović da se nije dogodilo da procuri informacija da im je zabranjen ulazak u Crnu Goru. Podsetiću vas i da je Vlada saopštila da takva odluka nikada nije donešena“, rekao je on u intervju za RTCG.

Đukanović je rekao da se za afirmaciju crnogorskog identiteta moraju boriti svakodnevnim vrednim radom institucija, nacionalnih, kulturnih, naučnih, obrazovnih, a ne afirmacijom nekih ljudi, koji, šta god pričali, mnogo više govore o sebi nego o Crnoj Gori.

„Videli smo da je najveća briga jednog koji je najpoznatiji medju njima (Matija Bećković) da li će Crna Gora prihvatiti njegove posmrtne ostatke nakon smrti. Da li to treba da bude tema kojoj ćemo se na ozbiljan način baviti u Crnoj Gori“, rekao je on.

Pojedini mediji objavili su da je Vlada donela odluku o spisku nepodobnih i da je ulazak u Crnu Goru zabranjen akademiku Matiji Bećkoviću, istoričarima Čedomiru Antiću i Aleksandru Rakoviću, kao i profesoru Pravnog fakulteta u Prištini Dejanu Miroviću, koji su trebali da učestvuju na proslavi Podgoričke skupštine.

Vlada je naknadno saopštila da nema spiskova nepodobnih već da će u svakom konkretnom slučaju doneti procenu da li neko može ući u zemlju.

Reagujući na zabranu ulaska u Crnu Goru iz koje vodi poreklo, Matija Bećković je za N1 rekao da „ne zna da li zabrana važi za njega živog ili mrtvog, pošto mrtav planira da živi u Crnoj Gori“.

Đukanović je kazao da su se odredjeni krugovi, uključujući i nosioce državne vlasti, ali prevashodno medijski, nacionalistički krugovi i SPC, veoma trudili tokom poslednih godinu dana da zaoštre odnose sa Crnom Gori i to na način da pokušavaju da ospore pravo Crnoj Gori da donosi odluke u skladu sa svojim interesima.

„To ne daje za čast tim državnim zvaničnicima i daje za pravo mišljenju da to nije samo manje odgovoran deo javnosti Srbije“, rekao je crnogorski predsednik.

On je rekao da Crna Gora ne donosi prosrpske ili antisrpske odluke već odluke u svom interesu, koje su nekada u saglasnosti sa interesima Srbije a nekada ne.

Đukanović je ocenio i da je poslednjih godinu dana vidan zaokret politike Srbije u odnosu na susede i da zaoštrava odnose sa Hrvatskom, Makedonijom i BIH.

„Ne mogu da razumem čemu to kvarenje odnosa sa susedima i zašto nisu nastavili putem uspostavljanja kvalitetnih odnosa jer je to bio jedini način da se Srbija oslobodi svoje prošlosti“, rekao je on.

Đukanović je rekao i da registruje podudarnost interesa onoga što rade odredjeni krugovi sa javne scene Srbije sa ruskim interesima.

(Beta)