Dodik u ponedeljak s liderom HDZ Draganom Čovićem

BANJALUKA – Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), aktuelni predsednik Republike Srpske i budući član Predsedništva BiH Milorad Dodik, najavio je danas da će se u ponedeljak, 12. novembra, u Istočnom Sarajevu sastati s liderom Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Draganom Čovićem.

„U kontaktu sam sa Čovićem i u ponedeljak imamo sastanak na nivou partija kako bismo videli na koji način ćemo se kretati u budućnosti. Što se tiče nekih drugih, postoje neki kontakti, ali priznajem da sam malo politički lenj i uopšte ne razumem situaciju u Federaciji BiH i ko je tamo s kim“, rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Kako prenose Nezavisne, on je kazao da je spreman da radi sa svim ljudima na nivou BiH kako bi se utvrdila politika dodatnog jačanja suvereniteta BiH, time što bi se, kako je rekao, „otpustio“ visoki predstavnik i „izbacile“ strane sudije iz Suda BiH.

„Ako te politike jačanja suverentiteta nema, na ta dva pitanja, ne vidim da je potrebno da branim suverenitet na nekom drugom pitanju“, izjavio je Dodik, ponovivši da će u organima BiH raditi u ime RS, ali ne na štetu Bošnjaka i Hrvata, niti kantona i Federacije BiH.

Istakao je da je RS spremna da se formira Savet ministara BiH u najkraćem mogućem roku, te najavljuje da će predložiti brojne nove mere i da će RS imati neke nove zahteve.

„Ako to ne bude funkcionisalo, imaćemo paralizu organa, kao do sada. Ne bih želeo da se to desi, ali ni da se prema inicijativama koje dolaze iz RS odnose kao do sada“, rekao je Dodik.ž

„To je politika destabilizacije, neuvažavanja partnerstva i regionalne saradnje“, rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

(Tanjug)