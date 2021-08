Dončić: U pobedi biti dostojanstven,setiti se svih žrtava

KNIN – Na obeležavanju godišnjice vojno-policijske akcije Oluja u Kninu su danas bili brojni pollitičari, od kojih je deo bio nezadovoljan organizacijom, a vukovarski gradonačelnik Ivan Penava je optužio strukture vlasti da vode, kako je naveo, „prema ubijanju ove proslave“.

Prema policijskim procenama u Kninu je danas bilo oko 2.500 ljudi, što je značajno manje nego lane, a Penava kaže da Hrvatska svedoči ogromnoj transformaciji Dana pobede i svemu onome što je Knin bio, a bio je, kaže, mesto okupljanja hrvatskog naroda.

„Danas nažalost programske strukture vlasti iz godine u godinu vode prema ubijanju te proslave, o cemu svedoce tužne slike s pandemijom ili bez nje“, rekao je Penava.

Jasno je, kazao je, da je u Kninu danas napravljen sanitarni koridor i da „ovde nema mesta za branitelje i narod“, što se njemu lično ne sviđa.

„Pogledati Knin ovako otužan, ovaj trg na kojem prakticki nema nikoga, tako šaljemo sliku da ova država ne pripada običnom coveku nego politickim elitama“, poručio je Penava.

Ministar branitelja Tomo Medved je komentarišući dolazak u Knin 9. bojne HOS- a, gde su na trgu i ove godine uzvikivali ustaški poklič „za dom spremni“, kazao da ne zna šta se dogadalo nakon što su položili vence za poginule, pa s obzirom na to ne može ni da komentariše.

Dodao je da je vlada ucinila iskorak vezano za odnos prema prošlosti jer su oformili Veće za suocavanje s prošlošcu koje je donelo preporuke, a oni ih se pridržavaju.

Poslanik opozicionog Mosta Božo Petrov je komentarišući to što niko iz redova srpske manjine danas nije bio prisutan u Kninu, rekao da je to šteta i tuga. „Voleo bih da ljudi mogu prihvatiti da danas žive u Hrvatskoj, da je to njihova država. Hvala svim onim clanovima srpske nacionalne manjine koji su se borili za Hrvatsku i danas se i njima zahvaljujem. I oni se neće isto zaboraviti, ali voleo bih da svi slede njihov primer“, naveo je Petrov, prenela je Hina.

Poslanik Siniša Hajdaš Doncic je rekao da u „pobedi uvek treba biti dostojanstven i skroman, a treba se i setiti svih žrtava, hrvatskih branitelji, ali i svih civila. „Uvek treba slaviti pobedu, ali ne treba biti ohol i zao“, rekao je Hajdaš Dončić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.