Dramatične scene iz Petrinje (video, foto)

Hrvatsku je ponovo pogodio jak zemljotres, koji se osetio i u Srbiji. U Petrinji, koja je bila epicentar i prethodnog zemljotresa, oštećen je i srušen veliki broj zgrada.

Velika materijalna šteta zabeležena je u Petrinji, prvi podaci govore da je jedno dete poginulo i da ima više povređenih, a pojavili su se i prvi snimci. Strahuje se da ima zarobljenih ispod ruševina, koje su zatrpale i automobile na ulici.

U samom centru grada skoro sve zgrade su urušene, javio je Jutarnji list.

Scene iz Petrinje su dramatične, a prema navodima hrvatskih medija, očekuje se veći broj povređenih.

U toku je akcija spasavanja.

We have not heard so far of significant damage in #Zagreb. Could you confirmed ?

Have you heard about people from #Sisak which is closer to the epicenter?

— EMSC (@LastQuake) December 29, 2020