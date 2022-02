Dritan Abazović: Vučić u Crnoj Gori ima svoje političke faborite, to je to

„I to je to, što da radimo? Ja sam na drugoj strani, što bi se reklo, mi predstavljamo drugi politički subjekt, drugi svet, drugo poimanje politike, drugu viziju“, rekao je Abazović sinoć za hrvatski Javni servis HRT.

On je to rekao odgovarajući na pitanje koliki je uticaj predsednika Vučića na događaje u Crnoj Gori, a na opasku da li zbog toga što ima favorite Demokratski front neće ući u novu vladu, Abazović tvrdi da to nije razlog.

(Tanjug)

