DU: Zabrana kupanja u moru zbog prljavštine

DUBROVNIK – Na plaži hotela Rixos Libertas u Dubrovniku podignuta je crvena zastava koja upozorava na zabranu kupanja u moru.

Građani su se žalili da je more veoma prljavo i da smrdi, pa se pretpostavlja da je ta zabrana uvedena zbog zagađenja mora i opasnosti od kupanja, prenosi portal Dubrovnik.net.

Kako se navodi, to nije prvi put da je na toj plaži podignuta crvena zastava – to se događalo i ranije, i to baš u jeku turističke sezone.

(Tanjug)