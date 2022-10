Duraković: Pružiću Dodiku ruku u cilju boljih odnosa

SARAJEVO – Potpredsednik Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda će, prema rezultatima koje je CIK danas potvrdio nakon ponovljenog broja glasova, je Ćamil Duraković.

Duraković je na Opštim izborima u BiH, održanim 2. oktobra, bio nezavisni kandidat.

Za sarajevsku N1 tv. je rekao da će Miloradu Dodiku, budućem predsedniku Republike Srpske, pružiti ruku iako ga, kako je naveo, „prezire kao političara“, a sve u cilju boljih odnosa naroda u entitetu RS.

“Nije me iznenadila pobeda Milorada Dodika. Pobeda Željke Cvijanović i SNSD-a je dokaz da je bilo nerealno da Dodik izgubi”, rekao je Duraković i ističe da je spreman na saradnju.

Njega su, kaže, birali građani Srpske i sve zavisi kako od toga kako se neko postavi.

„Hoćete biti marioneta ili čestitati Miloradu Dodiku pobedu i pružiti ruku. Ja tamo živim i plaćam tamo poreze i želim da tu poziciju konzumiram u ime svog naroda. Ako će pružena ruka Dodiku napraviti pomak ja ću mu je pružiti”, kaže Duraković.

Dodao je da će u Banjaluku otići „otvorenog srca“ i da će sarađivati sa svima.

„Ja nemam problem. Išao sam srednjim putem i nisam glumio bošnjačkog radikala“, kazao je i dodao da Republiku Srpsku neće zvati manjim entitetom BiH, te da će učiniti da se glas Bošnjaka čuje.

„Sve sankcije koje trpimo u RS su produkt politke iz Sarajeva. Sarajevo ga naljuti i on onda kažnjava Bošnjake. Zašto iritiraju Dodika koji pobedi u RS. Naprave od čoveka koji možda ne bi pravio ove scene, da ih ipak napravi. Ako je dobio najveću podršku građana, on je legitimni predstavnik, i ne okreću se leđa od njega. Njega kao političara prezirem, ali je on izabran od naroda. Ne želimo reći nećemo s vama, ja ću pružiti ruku da nam svima bude bolje”, kaže Duraković.

(Tanjug)

