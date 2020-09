Džaferović:HR i SRB deo Dejtona,jer su učestvovale u agresiji

SARAJEVO – Predsednik Predsedništva BiH Šefik Džaferović, na pitanje kako vidi poruku hrvatskog premijera Andreja Plenkovića u govoru na Generalnoj skupštini UN da je vreme za reviziju postignuća Dejtonskog sporazuma i njegove izmene, rekao je da je to za njega unutrašnje pitanje BiH.

„Srbija i Hrvatska jesu potpisnice (Dejtonskog sporazuma) i one imaju samo jednu obavezu, jer su obe učestvovale u agresiji na BiH i zato su potpisnice, a to je da bez ikakvih prava poštuju suverenitet i teritorijalni integritet BiH i ne preduzimaju nikakvu radnju da bi to ugrozili“, kazao je Džaferović danas za sarajevski N1.

(Tanjug)

