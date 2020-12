Džomić: Neustavne i diskriminatorne odredbe uklonjene

CETINJE – Koordinator Pravnog saveta Mitropolije crnogorsko-primorske Velibor Džomić uoči sutrašnjeg zasedanja crnogorskog parlamenta na kojem se očekuje da budu usvojene izmene spornog Zakona o slobodi veroispovesti, tačno godinu dana nakon što je on donet, uverava da su izmenjene i dopunjene sve odredbe za koje su, kako kaže, bile diskriminatorne i neustavne.

Kako ističe, izmenjenom i dopunjenom zakonu, po usvajanju, treba dati šansu određeno vreme, a o novom zakonu se može i treba govoriti posle toga

„Predlogom zakona se poštuje stečeni pravni subjektivitet Crkve i ostalih verskih zajednica, a propisano je da se imovinsko-pravni sporovi između države sa jedne i crkava i verskih zajednica sa druge strane isključivo mogu rešavati u parničnim postupcima pred nadležnim redovnim sudovima. Svetinje su na taj način dobile sudsku zaštitu“, ocenjuje Džomić za Tanjug.

On dodaje da su u Predlog zakona uneti i određeni predlozi drugih verskih zajednica.

„Na primer, uz izraz zadužbina je uveden i izraz vakuf, zatim, normira se status ugovora koje je Crna Gora zaključila sa tri verske zajednice pre stupanja na snagu zakona“, navodi Džomić.

Prema njegovom objašnjenju, na bazi pravnih principa i jedinstvenog pravnog poretka reguliše se pitanje upisa crkava i verskih zajednica u Jedinstvenu evidenciju verskih zajednica, a sve verske zajednice koje su upisane u Jedinstvenu evidenciju imaju isti pravni subjektivitet i nema razlike među njima u pravnom smislu.

Kritike pojedinaca, analitičara i političara bivše crnogorske vlasti da je sve „zbrzano“ kako bi rasparava u Skupštini CG bila baš na godišnjicu usvajanja spornog zakona odbacio je kao neutemeljene i dodao da je sve postignuto u skladu sa važećim propisima.

„Prethodna Vlada je htela, da smo pristali na njihov ultimatum u julu ove godine, da po istom postupku i bez ikakvih konsultacija sa ostalim verskim zajednicama uputi Predlog zakona u skupštinsku proceduru. Kako im to nije bilo zbrzano onda, a jeste sada – pitanje je na koje oni treba da odgovore“, ističe Džomić te skreće pažnju na kritike kojima je poslednjih dana bio izložen crnogorski ministar pravde Vladimir Leposavić jer nije obavljen razgovor sa predstavnicima tzv. Crnogorske pravoslavne crkve:

„Raspop Miraš Dedeić je javno poručio i Vladi i ministru da je on protiv izmena i dopuna zakona. Kako se može razgovarati sa onim koji javno poručuje da ga dijalog ne interesuje?“, pita koordinator Pravnog saveta MCP.

Na najave da su izmene i dopune privremeno rešenje a da će se u budućem periodu ući u sveobuhvatnije zakonsko rešenje poštujući najviše evropske standarde, Džomić odgovara da nijedan zakon nije idealan, pa ni ovaj i da uvek stoji mogućnost pripreme i donošenja novog zakona, ali da treba videti kako će se primenjivati zakon posle izmena i dopuna kojima su uklonjene diskriminatorne i neustavne zakonske odredbe.

„Ne treba gubiti iz vida da su te odredbe, po javnom priznanju više čelnika bivšeg režima, isključivo pripremljene protiv Mitropolije i eparhija SPC u Crnoj Gori. Izmenjenom i dopunjenom zakonu treba dati šansu određeno vreme. A o novom zakonu se može i treba govoriti posle toga“, zaključio je Džomić.

Sporni crnogorski zakon izazvao je mnogo polemika u javnosti, a prema ocenama analitičara, osim što je produbio podele i podstakao revolt sveštenstva i vernika SPC, izražen i kroz višemesečne litije, njegovo usvajanje ključno je uticalo na opredeljenje građana Crne Gore da nakon tri decenije na vlasti Demokratska partija socijalista ode u opoziciju.

Rasprava o izmenama Zakona počinje sutra, 28. decembra u Skupštini Crne Gore.

(Tanjug)

