Edi Rama, političar i slikar, o svojim akvarelima

BERLIN – Premijer Albanije Edi Rama otvorio je samostalnu izložbu svojih radova u jednoj berlinskoj galeriji, a reč je pre svega o akvarelima oslikanim na političkim dokumentima.

Rama (54) slika na dokumentima i papirima koje koristi u svakodnevnom životu. Često te crteže zatim štampa kao tapete i prodaje ih čak i za 30.000.

Na izložbi u Berlinu, kao i prethodno u Tirani, izložen je između ostalog i rad na pismu nemačkoj kancelarki Angeli Merkel, kao i onaj na pismu albanskom predsedniku Iliru Meti o imenovanju ministra unutrašnjih poslova.

Izložba pod nazivom „Radovi“ (Works) otvorena je u berlinskoj galeriji „carlier i gebauer“ do 9. marta 2019.

Rama, koji je po obrazovanju profesor likovnog, je tokom tog svog privatnog boravka u Berlinu za Dojče vele rekao da njegovo slikarstvo nema veze sa politikom.

„Jednostavno crtam. Crtam tokom sastanaka, crtam tokom telefonskih razgovora, u pauzama. To je veoma prirodan proces. Ruka prati oko i oko prati ruku, dok je fokus na diskusiji, na radu, na odlukama koje treba doneti, pitanjima koje treba rešiti“, objašnjava Rama i dodaje da u tome ne postoji nikakva veza između, na primer, slika na pismu i samog pisma bilo da je reč o pismu poslatom Angeli Merkel ili predsedniku Albanije Iljiru Meti.

Rama kaže da ga to što je političar ne ometa da slika.

„Naprotiv, to mi pomaže, pošto svoj posao i dalje radim normalno“, kaže Rama.

Upitan kako sebe vidi u buducjnosti, kada više ne budete premijer Albanije, kako umetnika ili kao međunarodnog posrednika, Rama kaže:

„Ne gledam u šolju. Lepota života je u tome što on nikada ne može da se isplanirana. On jednostavno može da se sanja. A što se tiče toga šta ja sanjam, to je veoma intimno da bih podelio s vama. Mogu samo da kažem da ja nec?u otići na loš način – kao neki koji ne mogu da pobegnu od politike i koji insistiraju na tome da ostanu deo nje, a mogli bi da učine nešto mnogo plemenitije u poslednjem aktivnom periodu svog života.

(Tanjug)