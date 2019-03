Edi Rama za šengenski model medju zemljama Zapadnog Balkana

Premijer Albanije Edi Rama založio se danas da se „šengenski model“ primenjuje i sa Severnom Makedonijom i drugim zemljama regiona, a ne samo sa Kosovom.

On je to rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare u Tirani sa premijerom Severne Makedonije Zoranom Zaevom na kojoj se založio i za stvaranje zajedničke ekonomske zone Albanije i Severne Makedonije.

Kako je prenela makedonska agencija MIA, Rama je istakao da će pre ili kasnije „gradjani ulaziti i izlaziti u i iz Makedonije i Albanije bez ikakvih prepreka“.

„Šengenski model treba da se proširi na region, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru, sa uverenjem da sve zemlje Zapadnog Balkana treba da udju u ovaj proces. Naše granice moraju da budu prohodne kao granice EU. Ako treba to da uradimo sa članicama EU, niko nas ne sprečava da to pravimo medju nama danas, a ne sutra“, rekao je on.

Rama je dodao da je Albanija taj proces počela sa Kosovom, ali da je to, kako je rekao, nažalost pogrešno shvaćeno.

„Kada smo govrili o o šengenskom modelu sa Kosovom pogrešno smo shvaćeni, ali kažem da je to samo početak da produžimo sa drugim zemljama u regionu. Sve zemlje Zapadnog Balkana treba da budu uključene u ovaj proces“, rekao je albanski premijer Edi Rama.

Prema rečima Rame, na sastanku sa Zaevom koji danas boravi u jednodnevnoj poseti Albaniji, postignut je dogovor o stvaranju zajedničke ekonomske zone Albanije i Severne Makedonije.

(Beta)