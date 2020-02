EMM oglasila crveni meteo alarm za Crnu Goru

PODGORICA – Evropska mreža meteoroloških stanica oglasila je za sutra crveni meteo alarm za područje južne i centralne Crne Gore, gde se očekuju ekstremne vremenske neprilike.

Crveni alarm je objavljen zbog vetrova orkanske snage koji se očekuju u većem delu Crne Gore.

Prema saopštenju Hidrometeorološkog zavoda, u južnim predelima Crne Gore promenljivo do pretežno oblačno, vetrovito i uglavnom suvo, preneli su podgorički mediji.

Na severu će biti umereno do potpuno oblačno povremeno sa snegom, krajem dana ili tokom noći postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

U planinskim predelima usled jakog vetra moguće su i snežne mećave.

Vetar umeren do jak, na udare povremeno olujne i orkanske jačine, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura vazduha -7 do 6, najviša dnevna -4 do 13 stepeni.

Crveni alarm znači upozorenje na vrlo opasne vremenske pojave. Prognozirane opasne vremenske pojave javljaju se izuzetno retko, a takvog su intenziteta da mogu uzrokovati veliku materijalnu štetu i biti vrlo opasne po ljude i životinje.

Savetuje se povećan oprez i stalno praćenje vremenske prognoze.

(Tanjug)