EU: Zasad bez pregovora o ZSO, ali to ostaje obaveza koju je preuzela i Priština

Evropska unija je poručila danas da mora da dodje do pregovora o Zajednici srpskih opština (ZSO) i da će ih Brisel podstaći, jer su obavezu o tome preuzeli i čelnici Prištine, ali je potvrdjeno i da neće doći do susreta Vučić-Hoti u ponedeljak jer zasad „jedna strana nije spremna“ da razgovara o ZSO.

To je novinarima na brifingu u Briselu izjavio portparol Evropske komisije Peter Stano koji je time odgovorio na pitanje da li je već zapao u krizu dijalog Beograd-Priština uz posredovanje Evropske unije, budući da neće doći do najavljenog susreta Vučić-Hoti pošto EU nije u stanju da privoli Prištinu da počne pregovore o potpisanom sporazumu o ZSO, na šta su se obavezali čelnici kosovske vlasti u dva navrata otkako je ovog leta obnovljen dijalog.

Stano je dodao da će stručni timovi Beograda i Prištine u ponedeljak razgovarati o finansijskim potraživanjima i imovini, uz opasku da datum susreta Vučić-Hoti „i nije bio zvanično saopšten“, jer EU to radi neposredno uoči takvog sastanka i samo ako se zna da je dnevni red usaglašen.

„Ali moram jasno staviti do znanja da se o ZSO mora razgovarati kao sastavnom delu sveukupnog sporazuma pošto je to dogovoreno na sastancima na najvišem novou dve strane u julu i to su potvrdili u septembru ove godine u Briselu predsednik Vučić i premijer Hoti“, naglasio je Stano.

Portparol visokog predstavnika EU Žozepa Borela je rekao da „dijalog nije u krizi, EU je rešena da nastavi da radi vrlo snažno i pruži svoje najbolje usluge da pomogne obema stranama da prevazidju razmimoilaženja kakva god ona bila kako bi se postigao sveobuhvatan pravno obavezujući sporazum“.

Srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je zaprepašćujuće što iz Brisela, koji je supotpisnik sporazuma o ZSO nema nikakvih reakcija što se posle sedam godina ne sprovodi ono što je potpisano i rekao da od posrednika u dijalogu Miroslava Lajčaka traži da kaže kad će se to dogoditi.

Dačić je rekao da EU ili neće ili ne može da ima ulogu „gvozdene pesnice“ i da natera nekog, u ovom slučaju Prištinu da prihvati nešto na šta se obavezala potpisom i zapitao kakva je svrha pregovarati o bilo čemu sa Prištinom ako se ne poštuje ono što je potpisano.

(Beta)

