Finci: BiH jedina u regionu ne vraća imovinu jevrejskoj zajedici

BANJALUKA – Evropski parlament je pozvao vlasti BiH da vrate imovinu verskim zajednicama i drugim privatnim licima, prenose banjalučke „Nezavisne novine“.

Navodi se da se, iako se eksplicitno ne spominje jevrejska zajednica u BiH, radi o rezoluciji koja se naslanja na Terezinsku deklaraciju iz 2009. godine, koju je EU usvojila za vreme češkog predsjedavanja EU, a u kojoj je 46 zemalja, među kojima i BiH, pozvano da izvrši kompenzaciju imovine oduzete žrtvama holokausta.

Predsednik Jevrejske zajednice BiH Jakov Finci kazao je za „Nezavisne“ da je BiH jedina zemlja u regionu koja ništa nije uradila da se toj zajednici, ali i drugim zajednicama, vrati njihova imovina, ili da dobiju adekvatno obeštećenje.

„Sve ostale zemlje su to pitanje rešile ili su počele da ga rešavaju, osim Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je počela to da rešava kada je 2001. usvojila zakon, međutim naredne godine visoki predstavnik je taj zakon ukinuo smatrajući da to pitanje treba rešiti na nivou BiH. Od tada do danas ništa nije urađeno, a tek kada se formira naredni Savet ministara videćemo hoće li se oni baviti ovim pitanjem“, rekao je Finci.

On je naveo da je ohrabren ovim dokumentom Evropskog parlamenta, koji, kako je ocenio, prvi put eksplicitno navodi da je pitanje restitucije, kao deo opšte vladavine prava, uslov za EU.

(Tanjug)