Glavna tužiteljka BiH: Dodik će biti saslušan zbog izjave da vlast u RS prisluškuje opoziciju

Glavna tužiteljka BiH Gordana Tadić izjavila je da će srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik biti pozvan u Tužilaštvo zbog njegovih navoda da vlast u Republici Srpskoj prisluškuje opoziciju.

Tadićeva je potvrdila da je prošle sedmice u Tužilaštvo BiH stigla prijava predsednika opozicione Partije demokratskog progresa (PDP) Branislava Borenovića i da je u vezi sa ovim slučajem formiran predmet.

„To su veoma ozbiljne stvari. Videli smo da je rečeno da je to bio neki performans, medjutim tužilaštvo će sve to da proveri. To je veoma teško dokazati. Predmet je u radu i dobiće svoj epilog“, kazala je glavna tužiteljka za sarajevsku Face TV.

Dodik je na sednici Narodne skupštine 20. maja javno rekao da vlast u RS prisluškuje opoziciju i da je lično slušao snimke telefonskih razgovora pojedinih opozicionara, a dan kasnije rekao je da se „samo šalio“.

Upitana šta misli o tome što je Dodik rekao da se samo šalio, Tadić je rekla „videćemo, biće pozvan na razgovor“.

(Beta)

