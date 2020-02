Glavni državni tužilac Hrvatske podneo ostavku zbog članstva u masonima

Glavni državni tužilac Hrvatske Dražen Jelenić saopštio je večeras da podnosi ostavku pošto je otkriveno da je mason.

„Ovih dana su se u javnosti pojavile insinuacije vezane uz moje članstvo u masonskom udruženju. To članstvo u zakonitom udruženju ni na koji način nije uticalo na obavljanje moje dužnosti, ali su te optužbe do te mere opteretile dalje obavljanje dužnosti glavnog državnog tužioca da je ono praktički postalo nemoguće“, napisao je Jelenić u saopštenju.

On je naveo da je „u želji da se ovo opterećenje ne prenese na celo državno tužilaštvo, procenio da je u nastalim okolnostima davanje ostavke jedino moralno i odgovorno rešenje“.

„Stoga sam danas Vladi Republike Hrvatske uputio zahtev za razrešenje s dužnosti Glavnog državnog tužioca“”, naveo je Jelenić i istakao da s dužnosti odlazi „mirne i čiste savesti“.

Jelenić je na čelu Državnog tužilaštva od aprila 2018, a mason je, prema sopstvenom priznaju, postao mesec dana ranije.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je ranije danas da očekuje da državni tužilac sam podnese ostavku zbog članstva u masonima, u suprotnom Vlada će doneti odluku na sednici u četvrtak.

I hrvatski ministar pravosudja Dražen Bošnjaković izjavio je da očekuje Jelenićevu ostavku.

On je rekao da smatra da je članstvo u tajnoj organizaciji – što masoni jesu, nespojivo s funkcijom glavnog državnog tužioca, jer može da dovede u sumnju njegovu nepristrasnost.

Jelenić je jutros za N1 rekao da ne razmišlja o ostavci.

O svemu se počelo javno govoriti kada je zagrebačka policija u petak privela troje novinara malo poznatog nedeljnika 7Dnevno zbog sumnje da su ucenjivali uglednog oftamologa Nikicu Gabrića tražeći od njega 200.000 kuna (oko 27.000 evra) koje bi platio kroz oglase u njihovom listu, da ne bi objavili fotografije ceremonije masonske lože kojoj on pripada. On je to odbio i usledila je objava serije tekstova u kojoj ga nazivaju šefom masonske lože. Jedan od privedenih novinara takodje je mason.

Potom je Gabrić sve prijavio policiji i glavnom državnom tužiocu, koji, kako je medijima ispričao Gabrić, nije reagovao kako je on očekivao. Nedugo je objavljeno i da je glavni državni tužilac mason, što je Jelenić u utorak i priznao.

On je tada rekao da je Nikica Gabrić pokušao da utiče na tok predistrage protiv troje novinara, što je Gabrić potom demantovao rekavši da ima snimku razgovora i da je Jelenić „tražio uslugu“ od njega, a ne obrnuto.

(Beta)