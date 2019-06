Goce Delčev novi uslov Sofije na makedonskom putu ka EU?

SKOPLJE – Bugarska je nametnula makedonskog revolucionara Goceta Delčeva kao novi uslov za dobijanje datuma za pregovore Severne Makedonije sa Evropskom unijom, navodi se na portalu makedonske televizije Telma.

“Uslov je postavio licno bugarski premijer Bojko Borisvo koji je poručio da Makedonci imaju još mnogo stvari da poprave i da sazru”, navodi Telma.

Borisov je na pitanje kada će početi pristupni pregovori Severne Makedonije sa EU rekao da „oni imaju mnogo za ispravljanje”.

“Nemojte da me shvatite pogrešno, ali sve dok se sporimo o tome da li je Goce Delčev bio Bugarin ili Makedonac… nek sazru”, rekao je Borisov.

Makedonski premijer Zoran Zaev je odgovorio svom kolegi Borisovu, napisavši na svom Fejsbuk profilu da su obe zemlje potpisale Sporazum o saradnji i prijateljstvu, a ne za probleme i javnu raspravu.

“Dogovorili smo se da nas zajednički trenuci iz prošlosti spajaju, a ne razdvajaju. Pre svega je potrebna zajednička ideja da nastavimo napred. Mi znamo da je ta ideja živa i već smo pokazali da možemo da rešimo i najsloženija pitanja ako to i želimo. Da bismo uspeli, treba zajedno da sazremo. Prijateljstvo mora biti obostrano i uzajamno”, napisao je Zaev na Fejsbuku.

Za predsednika makedonskog Saveta ambasadora Ljupča Arsovskog, izjava bugarskog premijera je neprimerena, kao i iskoriščavanje članstva Bugarske u EU.

“On je rekao za makedonski narod i za sve one koje razmišljaju drugačije da treba da sazru. To ne dolikuje jednom premijeru, jer se tu postavlja i pitanje koliko je sazreo onaj koji to izgovara”, rekao je Arsovski.

Povodom nagoveštaja da bi Sofija mogla da pravi probleme na putu Severne Makedonije ka EU, on je rekao da to nikome ne bi koristilo, ali je dodao da ne očekuje takvo nešto.

Pitanje o Gocetu Delčevu pojavilo se pre dve nedelje kada makedonsko-bugarska vladina Komisija o istorijskim pitanjima nije uspela da postigne saglasnost o zajedničkom obeležavanju ovog revolucionara i osnivača makedonske revolucionarne stranke VMRO početkom prošlog veka.

Tada je bugarska šefica diplomatije Ekaterina Zaharijeva zapretila da će bugarska strana napustiti rad komisije. Takođe, i bugarski ministar odbrane je upozorio da Severna Makedonija neće moći da napreduje ka EU ukoliko ne prihvati da je Delčev bio Bugarin.

(Tanjug)