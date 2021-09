Gradonačelnik Banjaluke: Proslava praznika potvrda naše povezanosti

BEOGRAD – Znači nam što i Beograd i Banjaluka, Srbija i Republika Srpska, danas na isti način obeležavaju praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, poručio je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

On je danas za Tanjug rekao da sve to govori o zajedništvu, jedinstvu i slobodi koju imamo i da kada građani Banjaluke vide njihovog gradonačelnika u Beogradu, to je potvrda naše povezanosti i da su, kako je naglasio, granice samo linije u atlasu i ništa drugo.

(Tanjug)

