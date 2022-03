Granična policija o slučaju Ković: Postupali smo po naloženim merama, naredbu izdala OBA

Granična policija BiH je u slučaju zabrane ulaska u BiH univerzitetskom profesoru iz Beograda Milošu Koviću postupala po naloženim merama, potvrdjeno je iz ove policijske agencije u BiH.

Iz granične policije su naveli da je su njihovi pripadnici „isključivo korisnici podataka i da postupaju u skladu sa naloženim merama i informacijama sadržanim u bazama podataka“.

Agencija Srna je navela da iz granične policije nisu želeli da otkriju po čijem nalogu je Koviću zabranjen ulazak u BiH.

Sarajevski portal Istraga (Istraga.ba) je objavio da je zabranu ulaska Kovića u BiH donela Obaveštajno-bezbednosna agencija BiH (OBA), koja je, kako se navodi, procenila da je Ković opasnost za nacionalnu sigurnost.

Isti portal naglasio je da je Ković godinama u BiH saradjivao sa proruskim udruženjima.

Pripadnici granične policije BiH juče su na graničnom prelazu Vardište zabranili ulazak u BiH profesoru Koviću, uz obrazloženje da „predstavlja pretnju po bezbednost BiH“.

Zvaničnici iz RS su reagovali na ovaj postupak Granične policije BiH, nazvavši ga skandaloznim.

Premijer RS Radovan Višković izjavio je da zabrana ulaska profesoru Koviću u BiH predstavlja „direktan dokaz da su institucije BiH, a pogotovo kad je reč o bezbednosnom sektoru, izdvojeni centar moći, u službi i pod direktnom kontrolom bošnjačkih političkih struktura“.

On je najavio da će Vlada Republike Srpske zatražiti od nadležnih institucija BiH hitno i argumentovano objašnjenje o tome „kako jedan uvaženi i priznati istoričar može predstavljati pretnju po bezbjednost BiH i čiju on to, konkretno, ugrožava bezbednost iznošenjem svojih stavova“.

(Beta)

