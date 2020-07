Grčka granica prazna, prolaz samo za Grke

BOGORODICA – Grčki granični prelaz Evzoni ostaje zatvoren za sve strance, uključujući i državljane Srbije, rekli su izveštačima Tanjuga večeras u grčkoje graničnoj policiji na tom prelazu.

Prelaz je bio otvoren danas od 8 do 11 časova, međutim Tanjugovim izveštačima je rečeno da je ta odluka promenjena, te da granica ostaje zatvorena do 15. jula za sve strance, bez obzira na to da li su državljani zemalja EU ili ne.

Evzoni je otvoren samo za državljane Grčke i građane sa boravišnom dozvolom u Grčkoj.

Na tom prelazu Tanjugova kamera večeras je zabeležila samo automobile sa grčkim registerskim oznakama i nekoliko kamiona.

Policijski službenici iz makedonskog i grčkog MUP rekli su da su svi automobili danas vraćani, te da su usmeravani prema Bugarskoj.

Do 15. jula jedini granični prelaz ka Grčkoj koji ostaje otvoren za državljane Srbije je bugarsko-grčki prelaz Kulata-Promahonas.

(Tanjug)

