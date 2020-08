Gregurić:Kruna bi bili Srbi u Vukovaru,Vučić politički lisac

ZAGREB – Franjo Gregurić, potpredsednik hrvatske vlade u periodu od jula 1991. do septembra 1992, smatra da je vazan gest prisustvo Borisa Miloševića u Kninu,ali bi kruna, kaze, bila Srbi u „povorci mira“ u Vukovaru, a za predsednika Srbije Aleksandra Vučića kaže da je „stari politički lisac“.

Gregurić sledeći korak u procesu koji je počeo odlaskom Miloševića na proslavu Oluje vidi u učešću Srba u tzv. povorci mira u Vukovaru.

“Tamo (u Vukovaru) se branila Hrvatska i kupovalo vreme da se mi ozbiljnije pripremimo za rat. Nakon toga bi se trebalo okrenuti malo budućnosti“, kazao je Gregurić gostujući za N1 tv Zagreb.

Prema njegovim rečima, negativne reakcije na Milošević odlazak u Knin “osuđuju I Hrvatska I Evropa”.

Za srpskog predsednika Vučića je rekao da je “štari politički lisac”.

„Vučić je stari politički lisac, koji se ‘školovao’ od Gline koji je u dubini duše ostao isti“, rekao je Gregurić.

Kritikuje i hrvatsku opoziciju:

„I opoziciji je jasno da mora doći do mira. Umesto da to pozdrave, oni ga (Miloševića) kritikuju. Ne mislim da je to čin izdaje. Ovo je dobro, potrebno i korisno“, rekao je Gregurić.

(Tanjug)

