Grozev veruje da je Kleban bio umešan i u događaje u CG

PODGORICA – Istraživač britanske mreže „Belingket“, Hristo Grozev, izjavio je da je malo verovatno da agent ruske vojne obaveštajne službe GRU, Grigorij Kleban, koji je snimljen kako daje novac srpskom obaveštajcu, nije umešan u pokušaj terorizma u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora, oktobra 2016.

„Smatramo da je malo verovatno da on (Kleban) nije učestvovao u planiranju ili pomoći u Crnoj Gori, jer su ga vodile njegove kolege dok je on bio član GRU-a u Beograd (stigao je u februaru 2016). Međutim, s obzirom na to da je radio pod diplomatskim pokrićem, malo je verovatno da su ga koristili za bilo kakav operativni rad poput sastanka sa regrutima. Za to bi koristili tajne oficire poput Šišmakova i Moisejeva, odnosno Širokova i Popova“, kazao je Grozev za podgoričku Pobjedu, preneo je portal CdM.

On je odsetio da je u sovjim istraživanjima od marta 2017. godine pisao o pripremama crnogorskog državnog udara, koji se, kako tvrdi, delom dešavao u Beogradu I dodao da je „Belingket“ pronašao dokaze da su dva zvaničnika GRU, koji su bili umešani u dešavanja u Crnoj Gori, putovala tajno u Beograd, nedeljama pre dešavanja u Crnoj Gori.

„Leteli su u Beograd i nazad iz Beograda, a prema podacima koje sam video, obavili su sve sastanke planiranja i regrutovanja ljudi iz Beograda“, dodao je Grozev.

On je podsetio i da je BIA potvrdila da je snimak autentičan i da je osoba na njemu zvaničnik Kleban.

Grozev je naveo i da za sada nisu videli nikakvu ulogu neimenovanog srpskog zvaničnika u dešavanjima u Crnoj Gori.

