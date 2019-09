Grubiša: Za napade na Srbe u HR odgovorna i vlast

ZAGREB – Odgovornost za kontinuirane napade na Srbe u Hrvatskoj snosi i vlast, odnosno da su ti napadi rezultat političke klime koja je sistematski godinama podsticana ili tolerisana, smatra politikolog Damir Grubiša.

U intervjuu za hrvatski portal Novosti, Grubiša kaže da suprotno mišljenjima koja svesno ili ne, minimizuju napade na hrvatske Srbe ili ih pak proglašavaju ‘individualnim incidentima’, Grubiša kaže da koreni te netrpeljivosti i agresivnosti leže u temeljima hrvatske politike u vreme kada je hrvatska vlast, nakon demokratskih izbora 1990. u odgovoru na Miloševićevu politiku stvaranja „velike Srbije“ i pobunu Srba u Hrvatskoj, krenula putem demonizacije i progona Srba.

„Činjenica da su već tada sprovedene nedvosmislena rehabilitacija ustaške ideologije i revizija istorije u funkciji Domovinskog rata ima za posledicu to da hrvatsko društvo gotovo trideset godina posle sprovodi, umesto da se ulaskom u Evropsku uniju normalizovalo, pre svega prihvatanjem antifašističkih, antirasističkih i antinacionalističkih vrednosti te iste Evrope“, kaže Grubiša.

Za taj hrvatski put ‘napred prema prošlosti’ s renesansom prema prvim fašističkim odredima, fašističkih batinaških metoda, kao što je to slučaj maskiranih napadača kod Knina, razbijanje ćiriličnih ploča u Vukovaru i protivustavno ponašanje pojedinih političara, odgovornost dakle snosi i politička kasta na vlasti, rekao je Grubiša.

Groteskno je pritom, kaže, što su se sada svi okomili na Milorada Pupovca, pa tako i zastupnik Miro Kovač de facto pokušava da opravda etničko nasilje prema Srbima komparativnim statistikama po kojima ispada da je Hrvatska na dnu lestvice učestalosti takvih zločina.

Skandaloznim smatra to što je predsednica Hrvatske osuđujući „nenarodne totalitarne režime“, odala pijetet pripadnicima nemačkih i ustaških jedinica koje su se borile još nekoliko dana nakon okončanja rata i u svom govoru izjednačila jugoslavenski komunizam s ustaškim režimom.

„Rekli bismo: revizionisti napred, ostali stoj“, naveo je.

Ambivalentnost prema ustaškoj prošlosti Hrvatske ili čak i otvoreni revizionizam u odnosu na hrvatski fašistički režim, nažalost, karakteristika su ovdašnjeg javnog diskursa, ističe Grubiša.

Taj revizionizam, ističe, ugrađen je u školske programe, čime stasaju nove generacije s poremećenim sistemom vrednosti, a destruktivnu ulogu imaju i masovni mediji, posebno državna televizija. „Nažalost, predsednica Republike je i sama proizvod, ali i proizvođač ovakve klime. Ako bismo hteli da budemo maksimalno indulgentni prema njoj, mogli bismo da pokušamo da je ekskulpiramo pričom o njenim neadekvatnim savetnicima koji joj podmeću štošta, ali bi je to tada svrstalo među one nesposobne vladare, kako kaže Makjaveli, koji su zarobljenici svojih savetnika. A u slučaju njenog legitimisanja ustaške komparserije, od pozdrava ‘za dom spremni’ do sanktifikacije ratnih zločinaca, reč je o simptomu gorljive populističke revnosti u lovu na glasove pretpostavljene većine“, ističe Grubiša.

Prema Grubiši, oklevanje vodećih hrvatskih političara da raskrste s genocidnom ustaškom prošlosti, tolerisnje ustaške simbolike i poruka, militarizacija zemlje i popuštanje pred hršćanskim militantnim fundamentalizmom baca Hrvatsku u istorijsku kaljugu.

Za razliku od zapadnih demokratija, hrvatski je ur-fašizam, odnosno večni fašizam, razvio svoj specifični identitet kroz istorijski revizionizam u vezi Drugog svetskog rata i glorifikaciju Domovinskog rata, bez suočavanja s ratnim zločinima počinjenim s predtekstom oslobađanja vlastitih teritorija i izgradnje vlastite države, kaže Grubiša.

Hrvatska bi, smatra, morala da krene od istorijskog revizionizma fašističke prošlosti pri čemu je ne manje važan kult države i državotvornosti, po kojem je država sve, a pojedinac ništa….

Govoreci o pokliču „za dom spremni“, Grubiša kaže da je jasno kao dan da je on fašistički i tako ga treba i tretirati: kažnjavati kao oblik apologije fašizma, odnosno ustaštva.

„Treba nam pravosuđe koje bi bilo spremno da primeni postojeće zakone na rigorozno kažnjavanje svih apologeta ustaštva, vaspitača koji će znati da protumače tragična zbivanja iz Drugog svetskog rata s nedvosmislenom osudom fašizma, nacizma i ustaštva i da kroz građansko obrazovanje promiče one vrednosti na kojima se bazira savremena Evropa“, naveo je.

Hrvatska se, nažalost, doživljava kao jedan od bastiona revizionizma i sve više j poistovećuju s Mađarskom, Poljskom i drugim zemljama u kojima takođe buja revizionizam, ali njihova je relativna ‘olakšavajuća okolnost’ u tome što im prošlost nema takve „monstruozne epizode kao što je to bila NDH“, rekao je, između ostalog, Grubiša.

(Tanjug)