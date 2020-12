Grujičić: Izjava Arnautovića tendeciozna i neprofesionalna

SREBRENICA – Zajednički kandidat srpskih stranaka za načelnika Srebrenice Mladen Grujičić ocenio je danas kao neprihvatljive, neprofesionalne i tendenciozne izjave bošnjačkog člana Centralne izborne komisije (CIK) BiH Suada Arnautovića da u Srebrenici treba ponoviti izbore.

On je rekao da takva izjava Arnautovića unapred pokazuje njegovu opredeljenost, ukoliko uopšte dođe do razmatranja tog pitanja, što on svojim medijskim istupima prejudicira i nameće.

(Tanjug)

