Habulin: HR duboko otklizala u istorijski revizionizam

ZAGREB – Predsednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, Franjo Habulin, upozorio je da Hrvatska klizi u nacionaizam i reviziju istorije, s obzirom na sve brojnije incidente koji se nižu iz dana u dan.

„Ne da klizi, nego je već duboko otklizala u istorijski revizionizam. Plodno tlo za to je neznanje najširih slojeva građana, a sve počinje u školama gde se ne uči o Narodnooslobodilačkoj borbi i deca nemaju znanja o tome, nego im se preko portala, Crkve i javnih istupa političara servira to što im se servira“ rekao je Habulin.

To je, ističe, „istina“ koju mladi ljudi prihvataju, u tom duhu odrastaju i onda je revizija istorije lak posao.

U opširnom intervjuu za hrvatski portal Novosti, Habulin je Ispričao da je nedavna komemoracija i sahrana „ratnih i posleratnih žrtava“ u Gračanima izazvala dosta medijske pažnje.

Ispričao je da je bio pozvan da prisustvuje, ali je prethodno zatražio objašnje od organizatora koga to sahranjuju, jesu li to civili ili pripadnici vojske, koje vojske i koje jedinice, da bi, kako navodi, znao gde ide.

Odgovor, ističe, nije dobio, pa nije ni prisustvovao događaju.

„Ali mi znamo o čemu je reč, da se radi o ustaškim i nemačkim jedinicama koje su na tom području zaostale nakon oslobođenja 1945., koje su činile zločine, pljačkale i ubijale stanovništvo“, reka je.

Smatra da stvari treba nazvati pravim imenom, što mnogi političari i biskupi ne čine.

„Od okupatora i kvislinških vojski stradali su brojni civili i zna se zašto su stradali. Civili su stradali i od partizanske vojske, ali se zna i zašto su stradali. Stradali su jer su sarađivali s ustašama i okupatorima i bili umešani u zločine“, kaže Habulin.

Podseća da je u jednom govoru već rekao da je za pripadnike hrvatske vlasti antifašizam „epo upakovan proizvod izložen u izogu i namenjen izvozu“.

„Predsednici, kad je u Izraelu ili u Poljskoj, dobro dođe antifašizam, ali u Hrvatskoj priča drugačije. Postojao je NOB, postojali su partizani, a borba je bila zajednička. Revizionizam ide u pravcu da se partizanska i okupatorsko-kvislinška priča nekako izjednače da bi se postiglo ‘pomirenje'“, navodi Habulin i ističe da tu nema šta da se pomiri.

Jer, kaže pomiriti se mogu dvojica ako se posvađaju, ali pomirenje dveju dijametralno suprotnih ideologija nije moguće.

Svi koji, ističe, žive u uverenju da će se to dogoditi, neka se ostave svake nade.

Osvrnuvši se na međudržavno prepucavanje povodom zabrane učešća delegacije pitomaca i kadeta Vojske Srbije na crkvenom komemorativnom skupu u Jasenovcu, Habulin kaže da je to još jedan događaj koji pokazuje raspirivanje nacionalizma u Hrvatskoj i u Srbiji, a tu odgovornost stavlja na teret i hrvatskim i srpskim vlastima.

„Dok se sve to događa, privrednici iz Hrvatske i Srbije sarađuju, poslovni odnosi su dobri i stvara se dobit. Nažalost, privrednu saradnju dveju države ne prate politički odnosi, saradnja, međusobno približavanje i rešavanje problema nagomilanih u poslednjih 25 do 30 godina“, naveo je.

Ukazuje da su hrvatsko-srpski politički odnosi bitni jer od njih zavise odnosi na području čitave bivše Jugoslavije.

„U tom smislu bi trebali sesti za sto i rešiti probleme zaostale nakon rata. Okviri političkih odnosa postaće preuski za privrednu saradnju, a to nije dobro jer ta saradnja znači dobit i razvoj obe privrede, nova radna mesta i bolji život za jedne i druge. Dok to vlastima ne dođe do glave, dotle ćemo imati situaciju da će se Srbi ukopavati u svoj rov, Hrvati u svoj i onda međusobno odapinjati strelice“, kaže Hablin.

To, ističe, pogoduje razvoju nacionalizma s obeju strana, stvaranju nepoverenja i antagonizma, a ne ide u pravcu smanjenja netrpeljivosti i stabilizovanja odnosa po bilo kojoj liniji.

Govoreći o saradnji s antifašističkim organizacijama susednih zemalja, Habalan kaže da na prostoru nekadašnje SFRJ ona funkcioniše, postoji koordinacija u kojoj su predstavnici svih novonastalih država.

„Nastojimo da pomognemo drugovima iz Makedonije koji su u teškoj situaciji. Hrvatska je ove godine bila organizator obeležavanja godišnjice bitke na Sutjesci, a sledeće godine red je na Sloveniji. Sarađujemo i s drugim zemljama, Austrijom, Italijom, Ruskom Federacijom, s čijom smo veteranskom organizacijom pre četiri godine potpisali sporazum o saradnji“, naveo je, između ostalog, Habulin.

Smatra da grešku u vezi sa registracijom udruženja Hrvatskih odbrambenh snaga (HOS), koje u svom grbu ima utisnut ustaški pozdrav „za dom spremni“, Habulin kaže se to danas može ispraviti nadzorom i revizijom registracija svih udruženja, od kojih su neke svoju političku platformu prepisale od ustaškog poglavara Ante Pavelića.

(Tanjug)