Han: Budno pratimo situaciju u oblasti slobode medija

PODGORICA – Evropski komesar za proširenje Johanes Han poručio je u Podgorici da je zabrinut zbog pritiska na Nacionalni javni servis, ali i napade na novinare uopšte, navodeći da budno prati sva dešavanja u oblasti slobode medija u Crnoj Gori.

„Budno pratim situaciju u oblasti slobode medija. Zabrinut sam zbog pritiska na Javnog emitera, zbog napada na novinare i sajber napade“, rekao je Han, navodeći kako očekuje da će pravdi biti privedeni počinioci napada na novinarku Vijesti Oliveru Lakić.

Odgovarajući na pitanje da li ima dvostruke aršine kad je reč o napadima na medije, a u svetlu poslednjih napada na RTCG i Dnevne novine, Han je, na konferenciji za novinare s premijerom Duškom Markovićem, rekao da „svi imaju odgovornost“, te da bi svi trebalo da se uzdrže od napada.

„Govorim o fizičkim napadima. Ako govorimo o političkoj debati, to je nešto što svi moramo prihvatiti. Očekujem poštovanje između uključenih strana i institucija. Mislim da možete razmenjivati mišljenja na jedan ili na drugi način, npr. na vrlo nezgodan način. Ono što ja želim je da se uspostavlja komunikacija čak i ako imate različita stanovišta. Potrebno je više međusobnog poštovanja“, rekao je Marković.

On je kazao da je informisan o brojnim reformama koje je Crna Gora započela, poručujući da ono što radi vlada ne čini da bi zadovoljila briselske zvaničnike, već radi bolje perspektive građana Crne Gore, preneo je portal RTCG.

„EU je poluga kako biste postigli ove ciljeve. Sve što vlada radi, služi interesima crnogorskih građana“, rekao je Han.

Ocenio je da parlamentarni bojkot nije evropski način rešavanja različitih mišljenja, uz žaljenje zbog usporenosti rada Privremenog odbora za reformu izbornog zakonodavstva.

„Danas ću iskoristiti priliku da razgovaram s opozicijom i pozabavim se ovim pitanjem. Politička debata mora da se odvija u parlamentu, parlament je forum gde o svemu treba razgovarati. Obično se to ne radi na ulici. Mogu postojati razlozi da se povremeno izađe na ulicu, ali treba biti svestan da se politilčka debata treba odvijati u parlamentu“, rekao je Han.

Veoma je važno, kako je rekao, da Crna Gora intenzivira rad na uspostavljanju bilansa rezultata i na donošenju opipljivih rezultata u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

„Naročito kad govorimo o trgovini ljudima i pranju novca. Ne sme sve da stane na hapšenju nekoliko niskoprofilnih kriminalaca, mora se dopreti do onih koji stoje iza toga, dakle podstrekača. Međunarodna organizacije sve budno prati, mi pratimo budno sve skore događaje koje su dovele do mirne mobilizacije crnogorskih građana“, kazao je Han.

Kontaktirali su ga, kaže Han, organizatori protesta da se sa susretne i sa njima. No, navodi on, to neće biti moguće, zbog ranijeg odlaska iz Podgorice.

„Ali ću zamoliti šefa Delegacije EU u Podgorici Aiva Orava da to učini“, kazao je Han.

(Tanjug)