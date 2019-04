Haos u BiH: Pomahnitali huligani umalo ubili sudiju, tukli ga bokserima (video)

Utakmica niželigaša u Bosni i Hercegovini između Poleta iz Palanke i Omazića 1937 ostaće upamćena po nemilim scenama gde je najviše propatio sudija Husein Svrakić.

Gosti su pobedili sa 1:0, a domaći huligani utrčali u teren i napali sudiju koji je jedva ostao živ, javlja „sportsport.ba“.

Nezadovoljni navijači udarali su ga bokserima i nogama. Njih 20 naletelo je na njega i oborilo ga, a nakon što su ga prebili, uspeo je da ustane pobegne u svlačionicu gde su ga zaštitili domaći igrači do dolaska policije.

– Grupa od 20-ak momaka je utrčala na teren i počeo sam da bežim. Ipak, oborili su me na pod, udarali nogama, udarali bokserima, ne znam više ni šta se sve događalo… Uspeo sam da se nekako izvučem, ni sam ne znam kako, pa sam počeo da bežim i stigao do domaće svlačionice gde su me zaštitili domaći fudbaleri do dolaska policije. Kasnije sam završio u bolnici, gde su ustanovljeni udarci u predelu glave i leđa – rekao je sudija Svrakić.

Ovo nije jedina ružna scena koja se dogodila u BiH posljednjih dana, jer je takođe na niželigaškom meču, ali između Turije i Stjepan Polja, u 35. minutu gosti su poveli sa 2:0, da bi jedan navijač izvadio pištolj i pucao u znak proslave. Igrači su odmah pobegli u svlačionicu, a utakmica je prekinuta.