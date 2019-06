Haos u Tirani: Demonstranti kroz suzavac jurišali na parlament, ima povređenih (video)

Najmanje sedam policajaca i jedan demonstrant povređeni su večeras tokom sukoba policije sa učesnicima protesta opozicije u centru Tirane.

Tokom obraćanja lidera opozicine Demokratske partije Ljuljzima Baše na zgradu albanske vlade bačene su signalne rakete, dimne bombe i „molotovljevi kokteli“, javio je AP.

Pamje me dron nga protesta gjatë fjalimit të Bashës #Tirana #Protest pic.twitter.com/fSbAufP9kl — Gazeta SOT (@Gazeta_SOT) June 2, 2019

Zatim je Baša poveo pristalice prema zgradi parlamenta, na koji je mala grupa ljudi kamufliranih lica bacala dimne bombe i petarde.

Policija je intervenisala vodenim topovima i suzavcem u trenutku kada je manja grupa demonstranata pokušala da se dodatno približi zgradi parlamenta.

Albanski ministar unutrašnjih poslova Sender Lješaj je izjavio da je tokom protesta povređeno sedam policajaca, kao i da je jedan demonstrant povređen kada je u blizini njegovih nogu eksplodirala petarda.

Albanci ne slušaju Ameriku i EU, hiljade izašle na ulice

Više hiljada pristalica albanske opozicije ponovo je večeras izašlo na ulice, zahtevajući raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

AP konstatuje da su se pristalice opozicije okupile uprkos pozivima EU, SAD i drugih zapadnih institucija da se angažuju u dijalogu i izbegavaju nasilje.

Pristalice opozicije, prevođene Demokratskom partijom, okupile su se kod glavne zgrade vlade, optužujući premijera Edija Ramu za korupciju i povezanost sa organizovanim kriminalom.

Oni traže da Rama podnese ostavku i da se formira prelazna vlada, koja će sprovesti prevremene parlamentarne izbore.

Članovi Ramine Socijalističke partije smatraju da opozicija nanosi štetu ugledu zemlje u vreme kada lideri EU odlučuju da li da pokrenu pregovore o punopravnom članstvu sa Tiranom.

MIA je ranije danas prenela da je Ujedinjena albanska opozicija dobila dozvolu da protestuje večeras samo dva sata, od 19 do 21 čas i to samo ispred zgrade albanske vlade u Tirani, suprotno njihovom zahtevu da protesti traju do ponoći.

Zbog protesta opozicije i posete generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga koji je bio u Tirani, u glavnom gradu je povišen stepen bezbednosti.

(Sputnjik)