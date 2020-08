Haradinaj : U Vašington idemo za obostrano priznanje u postojećim granicama

Bivši premijer Kosova i lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj je izjavio da ne isključuje mogućnost da se na sastanku delegacija Kosova i Srbije, koji se 2. septembra održava u Vašingtonu postigne konačni sporazum o medjusobnom priznanju u postojećim granicama.

„To nije nemoguće, i Srbija i Kosovo treba da daju epilog medjusobnom sporazumu. Postoji i ta mogućnost, da je nazovem, pred sporazuma, ekonomskog aspekta, o kojem se govori“, kazao je Haradinaj za program na albanskom radija Slobodna Evropa.

On kaže da se u Belu kuću ide za sporazum o medjusobnom priznanju.

„Ako okolnosti dovedu do sporazuma, idemo za sporazum, ali ako ima napretka, prihvatamo i taj napredak kakav god da je“, kaže on.

Ističući da je tražio da se u dijalog uključi i da ga predvodi SAD, Haradinaj kaže da je imao u vidu da je EU uvek bila spora i kao primer toga navodi obećanja da će nakon ratifikacije demarkacije granice sa Crnom Gorom, dok je on bio premijer, biti data liberalizacija viza, koja za tri godine još uvek nije ostvarena.

„Ne mislim da je Evropa pokazala želju da se brzo rešavaju, da se dodje do sporazuma izmedju Kosova i Srbije pošto je to pitanje delegirala kod Borela i kao pomoćnika dala Lajčaka. Prema meni to ne dokazuje želju da se ovo pitanje završi u optimalnom roku“, kaže Haradinaj.

Prema njemu, tu je razlika izmedju EU i SAD.

„Ja verujem da (Robert) O’Brajen (O’Brien) u ovom slučaju ima potrebna ovlašćenja, jer je savetnik za nacionalnu bezbednost predsednika (Donalda) Trampa i ima podršku ličnosti zadužene (za dijalog) od strane predsednika, u ovom slučaju ambasadora (Ričarda) Grenela i Američkog državnog sekretarijata (Ministarstva spoljnih poslova)“, kaže on.

Haradinaj navodi da na ovom sastanku „treba da se postigne sporazum o medjusobnom priznanju u postojećim granicama“.

Dodao je da treba shvatiti značaj činjenice da jedan američki predsednik u vreme izborne kampanje ima vremena da se bavi Kosovom i Srbijom što predstavlja veliku pobedu.

„Mi smo uspeli da udjemo u agendu kandidata za predsednika, Donalda Trampa i treba da shvatimo da je to mogučnost koja nam je data. Treba da stremimo da je iskoristimo. U drugim okolnosti treba da čekamo ne znam koliko godina. Ovo je idealan trenutak i zašto da ne damo pobedu svima onima koji je postignu“, rekao je Haradinaj.

(Beta)

