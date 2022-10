HDZ ponovio drugi najniži rejting od dolaska Plenkovića

ZAGREB – Hrvatska demokratska zajednica u najnovijoj oktobarskoj anketi ponovila je drugi najniži rejting od dolaska Andreja Plenkovića na čelo stranke.

To su pokazali rezultati ankete koju je sproveo hrvatski RTL u saradnji s Promocijom plus, koje je objavio CRO Demoskop. Anketa je sprovedena od 3. do 6. oktobra na uzorku od 1.300 ispitanika.

Građanima je pljačka u Ini najvažnija tema u zemlji, a to i dalje utiče na rejting vladajuće stranke i premijera.

Iako je HDZ i dalje prvi izbor za gotovo četvrtinu ispitanika, ovo je drugi najniži rejting od dolaska Andreja Plenkovića na čelo stranke sa 24,4 posto podrške, a septembru je bila 24,2 posto.

I najuticajniji opozicioni SDP je zadržao podršku iz septembra koja je 16,7 odsto.

Treći je pokret Možemo sa podrškom od 10,6 posto u oktobru, isto koliko je imao i u septembru.

Najpozitivniji političar je i dalje predsednik Zoran Milanović, koji tu poziciju drži od marta ove godine. U septembru je ona bila 16,4 odsto, a u oktobru 16,9 odsto. U stopu ga prati predsednik vlade Andrej Plenković (septembar 14,3 posto – oktobar 15 posto), s tim da obojica pozitivni doživljaj izazivanju kod manje od jedne petine građana.

Najnegativniji političar je premijer Andrej Plenković i to smatra 28,9 odsto anketiranih, a sledi ga Zoran Milanović sa 14.6 posto, dok je treći lider SDS S sa 3,1 posto.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.