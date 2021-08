Hercegovina: Srbi konstitutivan narod, Bošnjaci dobili jezik

MOSTAR – Srbi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK) su postali konstitutivan narod, a Bošnjaci su konačno dobili svoj bosanski jezik i pismo, piše portal Klix.ba.

To je postignuto danas usvajanjem amandmana u Skupštini HNK u Mostaru, čime je izmenjen i Ustav kantona. Amandmani su usvojeni sa 26 glasova za, dok je pritiv bio jedino predsednik HRS-a Slaven Raguž, a tri zastupnika su bila odsutna.

Zamenik predsedavajućeg Skupštine HNK Tomislav Martinović (HDZBiH) je naglasio da je većina hrvatskih zastupnika u Skupštini pokrenula pitanje donošenja amandmana na Ustav koji se tiču konstitutivnosti srpskog naroda.

„Ovo je nastavak konzistentnosti naše politike koja ide u pravcu da se svi konstitutivni narodi jednako i ravnopravno osećaju na svakom delu teritorije Bosne i Hercegovine i da mogu jednako konzumirati svoja prava“, rekao je Martinović.

On je ukazao da to znači da je u to pitanje uključen i problem legitimnog predstavljanja i izrazio nadu da će današnja odluka imati širi ođek i kada je reč o izmenama Izbornog zakona. Martinović je dodao da će ta stranka biti apsolutno dosledna u nastojanju da bude obezbeđeno da predstavnici konstitutivnih naroda sami upravljaju svojom političkom sudbinom.

Zastupnica SDP-a u Skupštini HNK Vesna Saradžić podsetila je da je prošlo puno vremena od kad je klub poslanika Srba u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona 2016. godine uputio amandmane na Ustav kantona da se isprave njegove diskriminatorske odredbe koji ne prepoznaje građane srpske nacionalnosti u tom kantonu.

Dodala je da je nedugo posle toga i klub Bošnjaka uradio isto i da su potom amandmani objedinjeni, a sve je rezultiralo presudom Ustavnog suda još 2018. godine.

„Mi smo za to vreme pokušavali konstantno da se to nađe na dnevnom redu, međutim nikada nismo uspeli čak ni da uđe na dnevni red, a kamoli da se o tome raspravlja“, rekla je Sardažićeva.

Ukazala je da je to uvek išlo na mišljenje Vladi HNK i da ona nikada nije dala svoje mišljenje, a da je sada, kada je većina kluba delegata iz HDZ-a uputila to, Vlada delovala ekspresno.

Odluka o izmeni Ustava stupa na snagu danas, a stručne službe vlade to će objaviti najkasnije u narednih 15 do mesec dana u službenim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona.

