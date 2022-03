Hrvatska: Andrej Plenković dobio podršku da rekonstruiše vladu

„(Rekonstrukcija) nije bila posebna tema, osim što su svi koalicioni partneri dali punu podršku predsedniku vlade za odlučivanju o rekonstrukciji. Termin i način same rekonstrukcije vlade odrediće premijer, a koalicioni partneri su mu dali podršku da to on učini kad želi“, kazao je Bačić, preneli su hrvatski mediji.

Dodao je da je klub poslanika HDZ-a jedinstven i da će pružiti punu podršku premijeru u slučaju da dođe do rekonstrukcije.

(Tanjug)

