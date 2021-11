Hrvatski predsednik o licemerju u izboru ambasadora

ZAGREB – Predsednik Zoran Milanović komentarisao je danas u Vukovaru sukob sa šefom diplomatije u vezi izbora ambasadadora, a nakon što su javnosti procurela neka imena, među kojima je i jedan za kojeg mu je, kaže, Gordan Grlić Radman rekao da mu je otežavajuće to što je Srbin.

„Neka imena su izmišljena, nisu aktuelna. Za jednog čoveka mi je rekao da je Srbin, i to u prisustvu Orsata Miljenića u Generalnoj skupštini UN. Na to sam mu rekao da ću ga prebaciti u drugi red. Inače, taj čovek uopšte nije Srbin, ali to je potpuno nebitno“, rekao je Milanović danas novinarima u Vukovaru.

(Tanjug)

