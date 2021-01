Hrvatski režiser najavio je da će svojim studentima predavati na „čistom srpskom“.

Hrvatski režiser Ognjen Sviličić najavio je da će svojim studentima od sada predavati na „čistom srpskom“. Kako kaže, to je njegova posveta Mili Novakoviću, nekadašnjem nastavniku iz Darde, koji je dobio otkaz nakon što je prosvetna inspekcija ocenila da nije kompetentan za predavača jer predaje na srpskom, a ne hrvatskom jeziku.

„Na ADU imam sedmoro studenata, kojima ću od sledećeg semestra predavati na srpskom jeziku. Ako me neće razumeti, postoje rečnici i Gugl prevodilac, i sigurno će se snaći“, kazao je Sviličić, a zatim, konkretnije pojasnio što je doprinelo njegovoj akciji:

„Jako me iziritiralo to da je neko prijavljen, a potom i dobio otkaz jer je rekao tavanica, a ne, strop. Ako je to najveći problem u Hrvatskoj, onda Hrvatska ima problem. Odlučio sam govoriti srpski na predavanjima jer smatram kako svako ima pravo koristiti jezik koji želi. Gledajte to kao eksperiment kako bismo ustanovili razumemo li se kada govorim na hrvatskom ili srpskom“, prenosi Jutarnji list.

