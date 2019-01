Hrvatski voditelj bilbordima zove Balaševića u emisiju (foto)

Voditelj HRT-a Aleksandar Stanković već 15 godina pokupava da u svoju emisiju „Nedeljom u dva“ dovede kantautora Đorđa Balaševića, a nedavno je to pokušao i velikim bilbordima koje je postavio po Novom Sadu.

Reklo bi se da je to bio potez očajnika, Stanković je jednostavno bio sateran u ugao pa je rizikovao sa ovom neobičnom pozivnicom ne otkrivajući koliko je to koštalo niti koje platio bilborde.

– Ako Balašević kaže ‘ne’ ili uopšte ne odgovori, neću se naljutiti. On je moj muzički idol – rekao je voditelj za 24sata.hr i dodao: – Bio sam kod njega kući pre petnaestak godina, sve smo dogovorili i onda je odjednom odustao. Posle sam pokušavao još nekoliko puta doći do njega, ali supruga ili menadžer nisu me puštali dalje, do Đoleta nisam došao.

U potpisu plakata piše Mia Radenković, iz pesme ‘Ljerka’.

– Posle ide Uobraženković. To sam namerno uradio, ne znam, možda misli da sam uobražen pa zbog toga ne želi doći u emisiju – strepi od najgoreg Stanković.

– Pa dete sam uspavljivao njegovim pesmama, bio na koncertima u Kerempuhu, Areni, u Ljubljani, zaljubljivao se uz njega… Bilbordom sam želeo da mu poručim da mislim na njega – rekao je na kraju voditelj kultne emisije koja se hrvatskom javnom servisu emituje od 2000. godine.

Poznato je da je pored Balaševića, Stankoviću tiha patnja i Rade Šerbedžija, kog takođe godinama pokušava da dovede u emisiju.