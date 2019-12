Index: Kampanja KGK nije više samo politicko pitanje

ZAGREB – U Hrvatskoj se u nedelju održavaju predsednički izbori, kampanja koja traje od proleća je u punom jeku, a portal Index danas piše da otkako je kandidatkinja za drugi mandat Kolinda Grabar-Kitarović održala svoj predizborni govor u Osijeku, njena kampanja je, kažu, prestala da bude isključivo političko pitanje.

Prvenstveno je, navode, kampanja postala pitanje mentalnog zdravlja i odnosa hrvatskog društva prema ljudima kojima treba psihološka pomoć.

Pema oceni tog portala Grabar Kitarović je u nedelju u Osijeku održala najčudniji govor u karijeri.

Iako je u poslednjih pet godina izgovorila svašta, teško da išta od toga može nadmašiti njen osiječki nastup.

Grabar Kitarović je, između ostalog, u Osijeku rekla da već ima dogovore s nekim državama da Hrvati rade preko interneta za 8000 evra, zatim je za fudbalera Luku Modriča rekla da joj je ko sin, a rekla je i „Hrvatski ljudi u Hrvatskoj i domovini…“

„Ovo se ne može nikako podcenjivati jer ovo nije, nisam ja, nisam moj program, to ste vi, hrvatski ljudi i u Hrvatskoj i u domovini“, rekla je Kolinda.

Spominjući svog suprga Jakova, rekla je da on nije na skupu, jer neko mora da brine o porodici, iako je, piše Index, Jakov u to vreme bio na utakmici.

Pred sam kraj obraćanja, Grabar Kitarović je, navodi se, „pozravila mrtve branitelje“.

„Posebno pozdravljam vas dragi branitelji, ma gde god bili, jeste li ovde ili ste u večnom počivalištu…“, rekla je Grbar Kitarvić, prenosi portal.

U analizi ovog predizbornog obraćanja aktuelne predsednice, novinar Indexa Gordan Duhaček, piše da uprkos tome što se predsednica kroz svoj petogodišnji mandat pokazala kao „fabrika gafova“, ono što se moglo videti na osiječkm skupu pedstavlja, kaže, mnogo više od standardnih lapsusa.

Kada je, pak, svima postalo jasno šta i kako je Kolinda sve izgovorila, usledili su „smeh i sprdanja“ usmerena ponajviše na to da se utvrdi je li predsednica tokom govora bila pod uticajem alkohola ili na nekoj, navodi Duhaček, halucinogenoj drogi.

Nedvosmisleno je, ističe autor, da osoba koja je pri sebi ne bi mogla da izgovori takve gluposti, uz tako mahnitu gestikulaciju, tako petljanje jezikom, tako masakriranje hrvatsko jezika i grešiti u padežima.

„Grabar Kitarović tokom svog nastupa u Osijeku nije mogla da kontroliše mišiće lica, što je uobičajeno za osobe pod uticajem nekih opojnih sredstava“, piše Duhaček i dodaje da se činilo da se rastapa kao da je izašla iz slike Salvadora Dalija.

Svedčimo, kaže autor, novom nivou ludila i pred sobom više i nemamo predsedničku kandidatkinju HDZ-a, već osobu kojoj očito treba pomoć“, naveo je Duhaček.

To više nje politička kampanja, to je, kako bi rekao dr. Fil, „cry for help“, poziv upomoć.

„Mi sada svedočimo psihičkom slomu jedne žene“, ukazuje Duhaček i konstatuje da se na HDZ ne može računati.

„Jer, HDZ je uvek bio stranka bez milosti“, naveo je Duhaček.

