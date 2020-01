Index objavio snimak o postuanju policije prema migrantima

ZAGREB – Portal Index objavio je video snimak na kojem se vidi kako hrvatski policajci bez službenih znački otimaju mobilne telefone od migranata.

Portal piše da je odavno poznato da je policija u „lovu“ na izbeglice i ilegalne migrante na celoj teritoriji te zemlje.

To, kažu, policija i ne skriva kao što, kako navode, skriva ilegalna proterivanja a da ni ne ponude azil onima koji bi možda želeli da ostanu u Hrvatskoj.

Uz to, dodaje se, organizacije koje se bave pravima izbeglica i migranata sve češće upozoravaju na svedočanstva da policija onima koje ulovi otima mobilne telefone, novac i druge dragocenosti, kao i da ih izbacuje iz Hrvatske.

U objavljenom video snimku je reč o policijskoj akciji koja se dogodila u vozu koji je 17. januara ove godine na relaciji Sišak – Zagreb, a koju je kradom snimio jedan od putnika.

Na snimku je vidljivo da je policajac migrantima oduzeo tri mobilna telefona, bez ikakvog otpora, jer su, navodi se, na takav postupak hrvatske policije već bili spremni.

„Sad samo pazi da ti tu ne izađu“, čuje se kako jedan policajac govori kolegi dok u ruci drži tri zaplenjena mobilna.

Putnik iz voza za Index je ispričao da su pripadnici policije znali koliko migranata ima u vozu i tačno gde će ih naći.

Policija je, prema rečima tog putnika, u voz ušla na stanici u Velikoj Gorici, a mašinovođa je zatvorio sva vrata osim onih na koja su policajci ušli.

„Jedan migrant nije bio u vagonu u tom trenutku pa su otišli da ga traže po vozu“, rekao je neimenovani putnik.

Na snimku se vidi i, kako piše Index, posebno upada u oči da policajci, osim što oduzimaju mobilne migrantima, suprotno pravilima, imaju nepotpunu odeću.

Nemaju kape, što je manji prekršaj zbog kojeg policajci budu kažnjeni oduzimanjem 200 kuna od plate, ali nemaju ni istaknute značke, što su po zakonu dužni da nose u svakom trenutku da bi mogli da budu identifikovani.

„Nakon intervencije od jednog policajca sam zatražio da mi da svoj broj značke, ali je on to odbio. Bio je jako grub, rekao mi je: ‘Ko si ti? Ne mešaj se. Šta hoćeš?’, i poslao me da sednem na svoje mesto“, ispričao je putnik koji je Indexu prosledio video snimak.

Ovim povodom portal je, navodi, uputio pistanja Policijskoj upravi Zagreba, ali su dobili, kako navode, „smušen odgovor“, koji su objavili u celosti.

Policija je potvrdila da je u vozu nađeno pet stranih državljana bez dokumenata i da je rec o nezakonitim migrantima, državljanima Maroka.

Što se tiče oduzetih mobilnih telefona, navodi se da su im bili oduzeti svi predmeti kojima bi mogli da povrede sebe ili druge osobe, što je, kažu, uobičajeni postupak.

Tvrde i da su im nakon okončanja postupka telefoni i drugi predmeti vraćeni.

Tvrde i da se niko od putnika nije obraćao policajcima i tražio broj službene značke.

(Tanjug)