Ispred zgrade Skupštine Crne Gore bačen suzavac

Okupljeni gradjani zasuli su zgradu Skupštine Crne Gore bakljama, flašama, probili zaštitnu ogradu, a policija je bacila suzavac, nakon što su drugi put izglasane izmene Zakona o predsedniku.

Građani su zvižducima ispratili poslanike koji su izlazili iz parlamenta, a iz mase su ka Skupštini poletele plastične boce.

Građanski aktivista Peđa Vušurović kazao je da je izdaja Crne Gore potvrđena.

„Izdaja po dubini i do korena. Na takvu izdaju odgovor može da bude samo blokada. Danas je to bila samo Podgorica. Biće skupa u subotu veče. Do tada blokiranje svih crnogorskih gradova“, poručio je Vušurović.

Okupljeni građani ispred Skupštine su ponovno izglasavanje izmena Zakona o predsedniku ispratili zvižducima i skandiranjem „Izdaja, izdaja“.

Pripadnici crnogorske policije priveli su ranije jednog učesnika protesta Pokreta „Ima nas“ navodno zbog toga što je nosio gas masku. Nakon kraće rasprave okupljenih i policijskih službenika, mladić je pušten.

Poslanici crnogorskog parlamenta usvojili su danas ponovo izmene Zakona o predsedniku kojim Skupština preuzima deo nadležnosti šefa države u predlaganju mandatara za sastav nove vlade i otvara put parlamentarnoj većini da izaberu svog kandidata.

Izmene zakona su usvojene i pored preporuka Venecijanske komisije i Evropske unije da se od toga odustane.

Skupština Crne Gore nije danas ni u drugom krugu glasanja izabrala četvoro sudija Ustavnog suda, čime je blokada te institucije nastavljena.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.