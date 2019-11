Isto seizmičko područje, potres moguć u Dubrovniku već sutra

DUBROVNIK – Nakon zemljotresa koji su potresli rano jutros Albaniju, iz Seizmološkog zavoda Hrvatske upozoravaju da je Albanija izrazito seizmički aktivno područje, a da je Dubrovnik nastavak tog područja.

„Kada je reč o Hrvatskoj, što više idemo prema jugu, to je seizmički aktivnije. Ovi potresi su seizmo-tektonskog podrijetla. To znači da je na tom području aktivan rascep. Do potresa je došlo tako što je došlo do pomaka na dubini od 10 kilometara“, pojasnila je za portal Index dežurna u Seizmološkom zavodu.

(Tanjug)