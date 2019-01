Izetbegović: Čović i Dodik, srpsko-hrvatska sprega

SARAJEVO – Lider Strane demokratske akcije BiH, Bakir Izetbegović, izjavio je da prisustvo hrvatske delegacije u Banjaluci na obeležavanju Dana Republike Srpske i kasnije navodno „tajni“ odlazak pedsednika HDZ BiH, Dragana Čovića, u Beograd vidi kao „pokušaj daljeg jačanja hrvatsko-srpskog savezništva u BiH i na Balkanu.

Izetbegović je u opširnom intervjuu za sarajevski Faktor da to zapravo znači „stavljanje Srba u BiH i u Srbiji na stranu politike koju vodi HDZ u BiH“.

Upitan mogu li se sva ova dešavanja protumačiti i kao hrvatsko-srpska sprega usmerena protiv Bošnjaka, Izetbegović odgovara pitanjem:“A kako drugacije“.

„Ovo što rade Čović i Dodik je mirnodopska, meka varijanta onoga što su radili srpski i hrvatski lideri u ratu, i što se obilo o glavu svima, a naročito bosanskim Hrvatima. SNSD i HDZ odavno sarađuju i koordiniraju po pitanju imenovanja u državnim institucijama i pravosuđu na način da se istisnu Bošnjaci“, kaže Izetbegović.

Kao sledeće o čemu su se, kaže, Čović i Dodik složili je „istiskivanje stranih sudija iz Ustavnog suda, pa će se verovatno složiti i sa potrebom odlaska OHR i tako dalje“.

“ Štetna je to saradnja, koja, ako se produbi, može dovesti do nacionalnih disbalansa, nezadovoljstva Bošnjaka, političkih vakuuma i kriza u funkcionisanju države. I to ponovo nikome neće doneti ništa dobrog, a naročito ne najmalobrojnijem narodu u BiH“, rekao je Izetbegović.

Na pitanje da li se u Čovićevoj poseti Beogradu mogu pronaći uzroci, kako se navodi, „iznenadne brige Aleksanda Vučića za položaj Hrvata u BiH, odnosno da li je Čović u Beogradu pronašao podršku za realizaciju svojih političkih ciljeva, Izetbegović tvrdi da „Vučićaeva briga za položaj Hrvata u Federaciji BiH nije izneadna“.

Dodao je da je razlika samo u tome što je ovog puta izrečena javno.

Komentarišući uticaj Rusije na Balkanu, Izetbegović je rekao da je on rastući i sve više jednostran, a na pitanju NATO integracije i suprotstavljen strateškim opređeljenjima BiH, zakonima, usvojenim dokumentima.

“ Rusija se, dakle, direktno meša u unutrašnja pitanja BiH. Nama ne treba kriza u odnosima sa Rusijom, svi mi poštujemo tu veliku zemlju, i očekujemo da i ona nas poštuje“.

Govoreći o uticaju Turske u BiH i pretnjama Trampa turskoj ekonomiji, Izetbegović je kazao da sve dok se poštuje suverenitet BiH, neće biti problema sa bilo kim, Rusijom, Turskom, Srbijom, Hrvatskom…

„Turska podržava sve što je bitno za BiH, sve što nas stabilizuje, ne meša se u naše unutrašnje stvari, poštuje naše odluke. Naravno da je najbliža Bošnjacima, ali uvek se trudi da od njene podrške svi imaju koristi“, rekao je Izetbegović i dodao da ga brine svaka pretnja Turskoj, ali da, kako je rekao, naš prijatelj Erdogan očigledno uspeva da prevlada sve krize, pa i sa SAD, a kojih je i ranije bilo

(Tanjug)