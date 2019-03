Izetbegović i Dodik: Nema jedinstvenog stava o NATO-u

SARAJEVO – Predsednici SDA, HDZ-a BiH i SNSD-a Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Milorad Dodik održali su danas sastanak o formiranju vlasti na državnom nivou, nakon koga su poručili da će stranke raditi na definisanju principa koji će zadovoljiti sve.

Predsednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je važno da do kraja meseca dođe do imenovanja Saveta ministara BiH, kao i da je to važan korak u smislu evropskog puta BiH, prenosi sarajevski Klix.

Kako je rekao, konsenzus koji postoji u vezi s EU putem nije upitan, kao ni konsenzus u vezi sa mehanizmom koordinacije.

„Nema spora o tome da bi predsedavajući trebalo da bude iz reda Srba. Došlo je do zastoja jer je to trenutak gde se postavilo pitanje MAP-a. RS je jednostavno rekla da ljudi iz RS-a treba da se bore za vojnu neutralnost. Isto tako je činjenica da ljudi u FBiH misle da bi se trebali kretati ka NATO-u“, rekao je Dodik.

Prema njegovim rečima, racionalno treba shvatiti da pitanje NATO-a neće nestati, već da će ostati za razgovore između političkih partnera, kao i da prethodno uslovljavanje nije racionalno.

On je dodao i da postoji saglasnost i u Predsedništvu BiHčijom će voljom „BiH potpisati sporazum o jeftinijem roamingu“, kazao je Dodik i dodao da će politički partneri raditi na principima zakonitosti i reformi.

Predsednik SDA Bakir Izetbegović kazao je da danas nije bilo govora o inicijativi SDA za promenu imena Republike Srpske i da je o tome razgovarao na prošlom sastanku s Dodikom, kao i da lideri danas nisu uspeli da reše problem vezan za MAP.

Prema rečima Izetbegovića RS ima pravo na svoj stav, ali da ga treba artikulisati na državnom nivou, dodajući da BiH ima zakone i da se oni mogu promeniti, ali da entitet ne može komandovati državi.

„Pokušaćemo da stavimo na papir stvari koji će zadovoljiti sve tri strane. Na nama je da to pokušamo. Kada kažem vladavina zakona, onda mislim na poštovanje svih zakona pa i Zakona o odbrani BiH“, rekao je Izetbegović.

(Tanjug)