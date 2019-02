Josipović: Kitarović dala krila ustašofiliji u Hrvatskoj

ZAGREB – Nekadašnji hrvatski predsednik Ivo Josipović kritikovao je četiri godine mandata aktuelne predsednice Kolinde Grabar Kitarović istakavši da nema ideologiju, da je dala krila ustašofiliji i da je jedno vreme bila eksponent najradikalnijih snaga u Hrvatskoj.

„Vidim, govori se o novoj predsjednci, rekao bih da je reč o kontinuitetu. Ista predsednica s istom ideologijom, koje zapravo nema. Njena politika je bila u funkciji privlačenja glasova, idućih izbora, ma koliko oni bili daleko….Počela je s podrškom desnice, čak i radikalne, bila je jedna od osoba koja je dala krila ustašofiliji u Hrvatskoj“, rekao je Josipović za zagrebačku N1 tv.

Prema njegovim rečima, Grabar Kitarović se u protekle četiri godine vešto snalazila u radikalno desnom kontekstu…

„Ima puno onih koji joj ne veruju jer reč je o kontinuitetu pomalo kameleonske politike koja gleda gde bi šta uštipnula. Bila je jedno vreme eksponent najradikalnijih snaga u Hrvatskoj“, kazao je i dodao da on, na primer, nikada nije koketirao s radikalnim elementima, a pogotovo ne ustašofilima.

Osvrnuo se i na činjenicu da se predsednica pozvala na savetnike kada se opravdavala zbog pogrešnog tumačenja ustaškog pozdrava „za dom spremni“.

„Ovo što smo čuli od gospođe predsednice da su je savetovali da je ZDS stari istorijski pozdrav. To je zabrinjavajuće. Samoponižavajuće je da za jedan ozbiljan politički gaf krivi savetnike i to one koji nisu više gore, pretpostavljam“, naveo je.

Josipović kaže da su predsednica ili predsednik odgovorni za sve, nezavisno od savetnika.

“ Oni nisu samostalni faktori, sve što izgovori predsednica ili predsednik, ide na dušu predsednika ili predsednice“, poručio je Josipović dodavši da poznavanje konteksta pozdrava ZDS spada u opšte obrazovanje.

Prema njegovim rečima, poražavajuća činjenica je da predsednica države ne zna svoju istoriju.

„To je strašno, ako to nije znala, sutra će biti doktor političkih nauka, pa kakvo je njeno znanje“, rekao je nekadašnji predsednik, dodavši da misli da je reč o kombinaciji političkog kameleonstva i određene podobrazovanosti.

Povodom izjave predsedice da je spremna da učestvuje na komemoraciji u Jasenovcu, Josipović kaže da je to odavno trebalo da učini i sramota je, ističe, da nije.

„Skrivala se po šumi da je ne bi ko video da učestvuje u komemoraciji. Predsednica je bila ozbiljan faktor ustašofilije u Hrvatskoj, ne samo zbog izjava, kako se odnosila prema Jasenovcu, nego i zbog drugih poteza“, rekao je.

Načelno se, naveo je, slaže s izjavom predsednice o presudi Zoranu Ercegu zbog uzvika da je Franjo Tuđman zločinac:

„Predsednika Tuđmana možete ili ne morate voleti, demokratsko je pravo da se to izrazi. Potpuno je neprimerena zatvorska kazna pa i uslovna. Srušene su hiljade spomenika iz Drugogo svetskog rata, mnogi su vrhunska umetnička dela koja su svetski priznata koja nisu samo emoitivno vezana uz istoriju ili neku ličnost. To su vrhunska dela koja su srušena, prodata u staro gvožđe, kako se to kaže, nije ostao kamen na kamenu. Savest nam je potpuno nečista, prekrasni umetnički spomenici su sravnjeni sa zemljom i niko nije nikad odgovorao za to“.

Inače, predsednica Grabar Kitarović još nije odučila da li će se kandidovati za drugi mandat, a Josipović kaže da ona ima relativno nizak rejting, ali da je odlučujuća stranačka infrastruktura po čemu svaki HDZ-ov kandidat ima prednost.

(Tanjug)