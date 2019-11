Jurova: To što je uradila S.Makedonija je za poštovanje

Evropska komesarka za pravosudje Vera Jurova izjavila je danas u Skoplju da bi EU što pre trebalo da valorizuje na odgovarajući način ono što je Severna Makedonija ispunila u procesu evrointegracije.

Uodvojenim razgovorima sa ministrima spoljnih poslova i pravde, Jurova je izrazila podršku evropskim aspiracijama Severne Makedonije.

„Jurova je naglasila da je to što naša zemlja do sada isporučila za poštovanje i da EU to treba da valorizuje na odgovarajući način što je moguće pre“, navodi se u saopštenjima ministarstava spoljnih poslova i pravde Severne Makedonije.

Šef diplomatije Nikola Dimitrov je na sastanku sa Jurovom, kako se ističe u saopštenju njegovog minstarstva, „potvdio odlučnost da se produži evropskim putem i pored razočaravujućeg ishoda oktobarskog EU samita“.

Na sastanku Dimitrova i Jurove su, precizora se, „razmenjena mišljenja o dešavanjima u Severnoj Makdoniji, očekivanjima i daljim koracima povezanim sa EU agendom“.

Jurovoj je Dimitrov čestitao na novoj poziciji u novom sastavu Evropske komisije, gde je predložena za portfolio evropske vrednosti i transparentnost, ističući da je to od posebne važnosti za makedonske gradjane i čijoj potpunoj realizaciji stremi makedonsko društvo.

Na sastanku sa Jurovom, ministarka pravde Severne Makdonije Renta Deskoska je „istakla očekivanja da će EU preispitati (negativnu) odluku za otvaranje pregovora i napomenula da da će to biti odluka koja će približiti Zapadni Balkan EU“.

Deskoska je izrazila žaljenje zbog toga što na oktobarskom samitu nije doneta odluka o početku pregovora sa Severnom Makedonijom i pored toga što je ispunila preporuke EU.

Evrokomesarka za pravdu Vera Jurova boravi u Severnoj Makdoniji povodom Ministarskog foruma za pravdu i unutrašnje posove EU – Zapadni Balkan, koji de održava 18. i 19. novembra pod pokrovitrljsktvo finskog Predsedništva EU.

(Beta)