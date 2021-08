Jutarnji list: Hrvati najdeblji muškarci u zemljama EU

ZAGREB – Hrvatska je, prema podacima iz poslednjeg velikog istraživanja o zdravlju gradana EU, najlošije rangirana zemlja kada je reč o prekomernoj telesnoj masi, piše zagrebački Jutarnji list.

Navodi se da su ubedljivi šampioni preterane telesne mase muškarci u Hrvatskoj jer cak 73 odsto njih ima višak kilograma. Najmanje muškaraca sa preteranom težinom ima u Francuskoj – 53 odsto.

Najmanji procenat žena sa prekomernom težinom u EU ima Italija – 37 odsto, a u Hrvatskoj je taj procenat 58.

Prema procenama iz publikacije OECD-a „The Heavy Burden of Obesity“, prekomerna telesna masa povezuje se u Hrvatskoj sa ocekivanim smanjenjem trajanja života za tri ipo godine. Prema projekcijama, do 2050. godine prekomerna telesna masa biće odgovorna za 75 odsto slucajeva dijabetesa, 10 odsto kardiovaskularnih bolesti, sedam odsto slucajeva demencije i 5 odsto slucajeva raka.

U Hrvatskoj statistici prekomerne telesne mase posebno preveliku masu ima 27,3 odsto osoba starosti od 18 do 24 godine, 45,1 odsto starosti 25 do 34 godine, 59,8 odsto onih od 35 do 44 godine i cak 66,6 odsto ljudi starosti 45 do 54 godine.

Uocena je i ucestalost prekomerne telesne mase kod dece, od cak 35 odsto u starosnoj grupi od osam godina, prema CroCOSI istraživanju (Evropska inicijativa praćenja debljine kod dece), što Hrvatsku svrstava medu najpogođenije evropske države, navodi Jutarnji.

(Tanjug)

