Kako je portal Novosti video obeležavanje Oluje

ZAGREB – Ovogodišnje obeležavanje godišjice vojno-politicijke akcije Oluja u Hrvatskoj će proći u znaku unutardesničarskog nadmetanja u hrvaštvu, piše hrvatski portal Novosti.

Prvi put ove godine, piše hrvatski portal, a otkako se u Kninu održava centralna državna svečanost, ona će biti u znaku rascepa na desnici.

U tekstu se podseća da su do sada to bile „manifestacije netrpeljivosti desničarskih organizacija i partija prema levo-liberalnoj vlasti“ te navode da je to kulminiralo u vreme vlade Zorana Milanovića. Nakon toga usledili su tradicionalni napadi na srpske političke predstavnike predvođene Miloradom Pupovcem i „razmena izjava političke tvrdoglavosti i neodgovornosti“ na relaciji Zagreb-Beograd”.

Autori teksta predviđaju da će toga biti i ove godine, ali ipak veruju da će se videti i kako hrvatski nacionalizam ulazi u završni stadijum svog „dugotrajnog destruktivnog insistiranja na kontinuiranom i kompulzivnom pronalasku neprijatelja s kojima se valja obračunati“.

„Ispalo je da su glavni likovi predstojećeg unutardesničarskog sukoba dvojica muzičara zabavljača – Marko Perković Tompson i Miroslav Škoro, inače, kandidat za predsednika Hrvatske na predstojećim izborima“, piše hrvatski portal.

Tompson će večeras pevati na splitskoj Rivi, dok će Škoro, predsednički kandidat suverenističke i protivplenkovićevske desnice, nastupiti u obližnjem Trilju.

„U HDZ-u i u timu HDZ-ove predsedničke kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović shvatili su da je Škorin koncert u Trilju realna opasnost: onde bi se moglo okupiti više desetina hiljada posetilaca iz obližnjeg Sinja po završetku alkarskog takmičenja te iz čitave Zagore i dela Bosne i Hercegovine. Zato je aktivirna panična akcija Tompson, a da je reč o poslu visokog stepena važnosti svedoči i lični angažman HDZ-ovog splitskog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare oko dovođenja Perkovića na centralnu gradsku pozornicu večeras“, piše hrvatski portal.

Cilj i osnovni smisao Tompsonovog koncerta je, kako se navodi, odvlačenje dela publike sa Škorinog nastupa u Trilju.

Spekulisalo se da će Tompsonovom nastupu prisustvovati i predsednica Grabar Kitarović, inače, veliki „fan“ pevača poznatog po glorifikaciji ustaštva na vojim nastupima, ali, kako su preneli neki mediji u Hrvatskoj, ona će izostati zbog svečanog prijema koji se istovremeno održavaa u Kninu, a povodom Dana pobede i domovinske zahvalnosti, te uoči sutrašnje centralne svečanosti obeležavanja vojno-policijske akcije Oluja.

Noivosti pišu da u ambijentu ekstremističkog takmičenja u „hrvaštvu i nacionalnoj isključivosti“, pri čemu valja računati i na prisutnost nekolicine potencijalnih kandidata za funkciju predsednika HDZ-a desnijih od Andreja Plenkovića, sigurno neće biti mesta za uravnotežen pristup proslavi legitimne i zaslužene ratne pobede praćene moralnim i etičkim debaklom.

Za takav pristup nije bilo mesta u prošle 24 godine, kad je društvena klima povremeno znala da bude naklonjenija otvorenom razgovoru na temu Oluje, a kamoli da ga može biti danas kad je političko klatno otišlo udesno i kad ukupnu političku dinamiku diktiraju bitke na desnici, bilo između HDZ-a i desnijih od HDZ-a, bilo unutar HDZ-a, bilo među strankama i civilnim organizacijama koje su se pozicionirale desno od HDZ-a, navodi se u tekstu na portalu Novosti.

Autor teksta tvrdi da u takvim okolnostima ne može tema biti činjenica da je do sada samo jedna osoba pravosnažno osuđena za ratne zločine u Oluji, uprkos mnoštvu neoborivih dokaza, ali i da se ne može povesti racionalna javna rasprava ni o tome da Hrvatska 24 godine kasnijie ne zna šta bi s tim svojim ispražnjenim komadom teritorija, osim da jednom godišnje slavi činjenicu da tamo više nema Srba ili ih ima u zanemarljivom broju, i da će ih iz dana u dan biti sve manje.

U tekstu se zaključuje da u takvoj atmosferi Hrvatska tiho žali za tim što na sličan način nije ispražnjena i istočna Slavonija, pa sad ne bi bilo nevolja s ćirilicom i ostalim manjinskim pravima Srba.

